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«Постройте стену вокруг США»: американцы оценили новую стратегию нацбезопасности
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    «Постройте стену вокруг США»: американцы оценили новую стратегию нацбезопасности

    17:57  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:57  19 Декабря 2017
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    «Еще один день любительской внешней политики»: американцы оценили стратегию нацбезопасности США

    Вашингтон, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию национальной безопасности, в частности, назвав амбиции России и Китая главными вызовами для Вашингтона. 

    Американцы отреагировали на выступление лидера. Пользователь AceArc John отметил, что искренне сомневается в способности президента США руководить страной. 

    «Я сомневаюсь в том, что он может самостоятельно есть спагетти вилкой. Я бы не доверил ему и картофельного пистолета», — написал он.

    «Постройте стену вокруг США»: американцы оценили новую стратегию нацбезопасности

    Джейми Марш считает, что Белый дом ведет неэффективную политику, которая в конечном счете приведет к обратному результату.

    «Все это с оглядкой назад, меры контрпродуктивные, как и ожидалось», — написал он.

    Пользователь Arhiv подметил, что президент США слишком быстро меняет политический курс. 

    «Когда Трамп вернулся из своей поездки по Азии, он «пел песни» про Китай. Через пару недель Китай становится угрозой. Еще один день любительской внешней политики», — добавил он.

    «Мне кажется, что Трамп потерял почву за 12 месяцев своей изоляционистской политики», — считает Пол Гарб.

    «Постройте большуууую стену вокруг США…» — посоветовал пользователь Karim Abdi, не упустив при этом случая поиронизировать над произношением Трампа.

    В Сети ранее появился ролик, на котором президент США рассказывает о «больших проблемах» (Yuge problems вместо huge problems). 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #трамп #китай #американцы
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