«Постройте стену вокруг США»: американцы оценили новую стратегию нацбезопасности

Вашингтон, 19 декабря. Президент США Дональд Трамп обнародовал новую стратегию национальной безопасности, в частности, назвав амбиции России и Китая главными вызовами для Вашингтона.

Американцы отреагировали на выступление лидера. Пользователь AceArc John отметил, что искренне сомневается в способности президента США руководить страной.

Джейми Марш считает, что Белый дом ведет неэффективную политику, которая в конечном счете приведет к обратному результату.

Пользователь Arhiv подметил, что президент США слишком быстро меняет политический курс.

Buil a yuuuge wall around america and fill it with concrete