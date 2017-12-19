Путин назначил Митрофанову главой Россотрудничества
Москва, 19 декабря. Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Элеонора Митрофанова назначена главой Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
Указ о вступлении Митрофановой в должность подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом размещена на официальном сайте Кремля.
Сама Митрофанова подтвердила назначение, отметив, что планирует приступить к исполнению новых обязанностей до конца текущей недели.
Комментируя назначение, дипломат рассказала РИА Новости, что уделит особое внимание развитию культурного сотрудничества, а также созданию диалоговых площадок в странах, где РФ имеет некоторые сложности во взаимоотношениях.
Отметим, работая в МИД РФ, Элеонора Митрофанова занималась курированием проблематики Всемирного наследия ЮНЕСКО, вопросами поддержки русского языка в мире, а также гендерного равенства. Дипломат награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также Орденом Дружбы.
Напомним также, что Митрофанова уже руководила Россотрудничеством с 2004 по 2009 годы.