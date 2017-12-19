США признали поражение в Сирии — экс-главком ВКС РФ

Москва, 19 декабря. Экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев считает, что американцы сами же признали свое поражение в Сирии. Это доказывает тот факт, что Арабская республика в новой стратегии нацбезопасности США занимает скромное место.

«Малое фигурирование Сирии в американской стратегии нацбезопасности – признание поражения США и их ставленников в этой стране», — отметил Бондарев.

По его словам, в обратном случае для легитимизации дальнейших публичных экспансивных действий Сирия была бы громогласно объявлена угрозой номер.

Бондарев указал на то, что сейчас американцы «притаились», и, готовя новое поколение террористов, даже «согласились» с сирийским президентом Башаром Асадом у власти до 2021 года, передает РИА Новости.

Напомним, ранее британская организация Conflict Armament Research назвала США и Саудовскую Аравию главными спонсорами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».