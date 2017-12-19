Путин сделал ставку на молодежь — политолог

Президент России Владимир Путин выступил во вторник на «Форуме действий» ОНФ. Как отметил политолог Алексей Мухин, основной посыл, который сделал глава государства в ходе своего лаконичного, но весьма эмоционального выступления, заключается в том, что мы вместе, а направлен он был прежде всего молодежи.

Как отметил генеральный директор Центра политической информации в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, выступая на «Форуме действий» ОНФ, Владимир Путин впервые заговорил о себе как о кандидате в президенты России 2018 года.

«Было очевидно, что Владимир Владимирович рассчитывает на поддержку людей, которые собрались на «Форуме действий». Там не было тех, кто его не поддерживают, были только сторонники. Поэтому президент часто говорил «Мы» и «Все зависит от нас»», — подчеркнул Алексей Мухин.

Политолог отметил, что о молодежи Владимир Путин упомянул отдельно, и не только потому, что проект «Россия, устремленная в будущее» ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию, но и потому, что президент сегодня «делает ставку на молодежь».

«Именно молодежь должна принять деятельное участие в строительстве новой жизни. Поэтому президент предложил свою помощь в реализации тех проектов ОНФ, которые по каким-то причинам не были реализованы, но которые нужно реализовать в обязательном порядке. Это различные инновационные проекты, проект по обретению смыслов, проект по расширению территорий, комфортных для проживания, программы, направленные на решение экологических проблем, повышение качества образования и здравоохранения, и проект по вовлечению населения в управление страной», — сказал Алексей Мухин.

При этом глава Центра политической информации попросил не называть выступление Владимира Путина на «Форуме действий» ОНФ предвыборной речью.

«Для предвыборной речи это выступление было слишком коротким и очень эмоциональным. Но именно эти лаконичность и эмоциональность очень понравились молодежи, судя по реакции зала», — добавил Алексей Мухин, который наблюдал за выступлением Владимира Путина вживую.