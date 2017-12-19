Лондон, 19 декабря. Британская организация Conflict Armament Research назвала США и Саудовскую Аравию главными спонсорами террористов «Исламского государства»1.

Согласно докладу экспертов «Исследование вооружений в конфликте» (CAR) за период противостояния в Сирийской арабской республике Вашингтон и Эр-Рияд поставили боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) наибольшее количество оружия.

По данным экспертов оружие официально предназначалось для «умеренных» боевиков сирийской оппозиции, однако конечным итогом стало попадание вооружения террористам «Халифата».

В докладе указывается, что в руках игиловцев находится до 40 тысяч единиц современного оружия, которое может быть использовано не только в Сирии, но и по всему миру.

Ранее бывший пресс-секретарь оппозиционных «Сирийских демократических сил» Талал Сило подтвердил, что «умеренные» боевики получали от Пентагона партии оружия, предназначенные для «Халифата».

1 Организация запрещена на территории РФ.