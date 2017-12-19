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Путин: России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии
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    Путин: России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии

    15:56  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:11  19 Декабря 2017
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    Путин: России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии

    Москва, 19 декабря. России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководством органов безопасности стран СНГ.

    По словам российского лидера, для эффективного контроля необходимо сотрудничество спецслужб стран СНГ.

    «Для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских вооруженных сил, скажем, в Сирии», — отметил глава государства.

    Путин также указал на то, что борьба с терроризмом является одним из основных направлений деятельности спецслужб.

    Напомним, ранее сообщалось, что после вывода значительной части контингента в Сирии российские военные из Центра по примирению враждующих сторон продолжают свою работу, направленную на установление мирной жизни в САР.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия
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