Путин: России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии

Москва, 19 декабря. России небезразлично, куда будут убегать террористы из Сирии. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с руководством органов безопасности стран СНГ.

По словам российского лидера, для эффективного контроля необходимо сотрудничество спецслужб стран СНГ.

«Для нас небезразлично, конечно, куда будут возвращаться и убегать террористы после достаточно эффективных действий, как вы знаете, российских вооруженных сил, скажем, в Сирии», — отметил глава государства.

Путин также указал на то, что борьба с терроризмом является одним из основных направлений деятельности спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось, что после вывода значительной части контингента в Сирии российские военные из Центра по примирению враждующих сторон продолжают свою работу, направленную на установление мирной жизни в САР.