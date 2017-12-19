Приложение iPhone X научит пользователей играть бровями

Москва, 19 декабря. Разработчики создали необычную игру для смартфонов iPhone X. Владельцам этих гаджетов от Apple придется научиться управлять своими бровями.

Приложение называется Rainbow. Пользователям iPhone X, чтобы попробовать свои силы в этой игре, придется научиться управлять своей мимикой. Так, например, чтобы заставить героя идти вперед, необходимо держать брови удивленно-поднятыми. Если игроку нужно уклониться от препятствий — необходимо хмуриться, пишет «Свободная пресса».

Накануне сообщалось, что необычную серию iPhone X с портретом Феликса Дзержинского и юбилейной эмблемой Федеральной службы безопасности выпустил к 100-летию ведомства российский бренд Caviar.