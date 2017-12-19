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Политика
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Украина
Больше нечем заняться: украинцы оценили планы Рады перекроить календарь праздников в стране
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    Больше нечем заняться: украинцы оценили планы Рады перекроить календарь праздников в стране

    16:30  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  19 Декабря 2017
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    Больше нечем заняться: украинцы оценили планы Рады перекроить календарь праздников в стране

    Киев, 19 декабря. Украинские чиновники вернулись к дискуссии о праздничном календаре. Законопроект предлагает отменить выходные 8 марта и 9 мая, а также запретить отдыхать в понедельник, если праздник пришелся на воскресенье. Исключением из нового правила станут три праздника: Пасха, Троица и Рождество. 

    При этом местные СМИ бьют тревогу, опасаясь, что парламентарии сместят акцент с празднования Нового года на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. В этом году его впервые с размахом отметят на Софийской площади. При этом такую возможность допустили и в самом Украинском институте национальной памяти (УИНП).

    «25 декабря теперь выходной, я допускаю, что акцент в его сторону изменится», — заявила эксперт УИНП Анна Байкенич. 

    При этом в УПЦ считают, что киевские чиновники пытаются превратить Рождество в «какой-то карнавал и шоу, который не имеет ничего общего с таинством» архиепископ Ирпенский Климент.

    «Чтобы ни придумали в Институте национальной памяти, православные христиане продолжат его отмечать 7 января, а такими заявлениями чиновники еще раз подчеркивают, что у нас в стране есть целый пласт людей, которые работают вопреки мнению большинства верующих людей», — заявил местному изданию «Вести» архиепископ Ирпенский Климент.

    Отметим, что законопроект о праздничном календаре вызвал противоречивые оценки в Раде. Так, внефракционный нардеп Сергей Каплин уверен, что против отмены 8 марта будут как женщины, так и мужчины, а вот относительно 9 мая могут быть дискуссии. Однако сам он собирается подавать законопроект об отмене дня рождения украинского публициста и историка Владимира Вятровича, которого журналисты называют «крестным отцом псевдопатриотизма и декоммунизации».

    «Поверьте, еще два года он постоянно будет посягать на все, что связывает нас, бывшие народы СССР.  Названия улиц, городов, фильмы, оливье, селедка под шубой — его все будет беспокоить», — пояснил Каплин. Что касается отмены 8 марта, то депутаты «Блока Петра Порошенко» также не выразили особо энтузиазма.

    «Лично я не собираюсь поддерживать этот закон, так как 8 Марта — это традиция нашего государства, и я не буду ее отменять», — заявил сопредседатель фракции БПП в парламенте Алексей Гончаренко. 

    А депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук считает, что у жителей Украины «праздник тогда, когда им платят достойную зарплату и есть нормальная работа». Именно поэтому, по его словам, Раде нужно сосредоточиться на социальных проблемах: «а то у нас получается, что нечем больше заняться».

    С ним согласился и социолог Евгений Головаха. «Ситуация в стране такая, что людей больше волнуют проблемы будничные», — пояснил он, добавив, что проблема отмены и назначения выходных больше волнует депутатов и чиновников. Напомним, законопроект об установлении 25 декабря выходным днем на Украине Верховная рада приняла 16 ноября. Инициативу поддержали 238 депутатов.

    Отметим, что сами украинцы появление нового выходного дня восприняли с сарказмом. «Ну все пора окатоличиться и латиницу вводить. Тогда будет прощение»,  — язвительно писали в соцсетях. Кроме того, блогеры предположили, что депутатам Рады действительно нечем заняться, и в перерывах между заявлениями об «угрозе из Кремля» они перекраивают праздничный календарь в стране, хотя денег отмечать что-либо у украинцев все равно нет.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #праздники #рождество
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