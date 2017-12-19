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Политика
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Россия
Выборы-2018: Кириенко не будет главой предвыборного штаба Путина
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    Выборы-2018: Кириенко не будет главой предвыборного штаба Путина

    15:59  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:59  19 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Кириенко не будет главой предвыборного штаба Путина

    Москва, 19 декабря. Сообщения о том, что первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко возглавит предвыборный штаб Владимира Путина, не соответствуют действительности.

    Об этом во вторник Кириенко заявил лично, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли он станет главой предвыборного штаба Путина, пишет РИА Новости.

    «Конечно, нет», — сказал Кириенко.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. День выборов официально утвердил на прошлой неделе Совет Федерации. Начало избирательной кампании дала публикация этого решения в «Российской газете» в понедельник.

    Действующий глава РФ Владимир Путин объявил, что примет участие в выборах 2018 года в качестве кандидата 6 декабря в Нижнем Новгороде. О желании баллотироваться в президенты также заявил еще 22 человека. Среди них – лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава КПРФ Геннадий Зюганов, журналистка Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя «кандидатом против всех».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #кириенко #выборы-2018
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