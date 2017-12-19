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Сирия: «Джебхат ан-Нусра» отказалась капитулировать в районе Бейт-Джинн
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» отказалась капитулировать в районе Бейт-Джинн

    15:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  19 Декабря 2017
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» отказалась капитулировать в районе Бейт-Джинн

    Дамаск, 19 декабря. Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 отказались принять условия капитуляции от САА в районе Западной Гуты.

    Сирийские военные источники сообщили, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) оказались в сложной ситуации после практически полного окружения «кармана» Бейт-Джинн к западу от Дамаска. Сирийская арабская армия развернула полномасштабное наступление в этом направлении, в данный момент наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе высоты Таль Марвана.

    Отмечается, что правительственные войска активно используют реактивные системы залпового огня «Голан 300», обстреливая укрепления джихадистов.

    Тем не менее, исламисты отказались капитулировать. Военные эксперты считают, что  лидеры «Джебхат ан-Нусры» рассчитывают на поддержку со стороны Израиля, который неоднократно открывал огонь по сирийским войскам в спорном районе Голанских высот.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #западная гута
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