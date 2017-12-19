Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры
Происшествия
Пострадавший при крушении Ан-2 пассажир умер в больнице
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пострадавший при крушении Ан-2 пассажир умер в больнице

    15:49  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:49  19 Декабря 2017
    245

    Пострадавший при крушении Ан-2 пассажир умер в больнице

    Нарьян-Мар, 19 декабря. Один из пассажиров рухнушего в Нарьян-Маре самолета Ан-2 умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до трех. Ранее сообщалось о гибели пострадавших: женщины и ребенка.

    Как стало известно ФАН, в больнице скончался 58-летний Игорь Л. 

    Напомним, самолет совершил жесткую посадку сегодня около 10.30. На борту находились два пилота и 13 пассажиров. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #самолет #ан-2 #нарьян-мар
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть