Пострадавший при крушении Ан-2 пассажир умер в больнице

Нарьян-Мар, 19 декабря. Один из пассажиров рухнушего в Нарьян-Маре самолета Ан-2 умер в больнице. Таким образом, число жертв авиакатастрофы возросло до трех. Ранее сообщалось о гибели пострадавших: женщины и ребенка.

Как стало известно ФАН, в больнице скончался 58-летний Игорь Л.

Напомним, самолет совершил жесткую посадку сегодня около 10.30. На борту находились два пилота и 13 пассажиров. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.