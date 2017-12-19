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Политика
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Украина
Украинская художница признала, что в Донбассе и на Украине хотят одного и того же
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    Украинская художница признала, что в Донбассе и на Украине хотят одного и того же

    15:48  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:48  19 Декабря 2017
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    Украинская художница признала, что в Донбассе и на Украине хотят одного и того же

    Киев, 19 декабря. Украинская художница Алевтина Кахидзе посвятила событиям, происходящим в Киеве и в Донбассе не один проект, и признала, что и на Украине, и в Донецкой и Луганской народных республиках люди хотят одного и того же – счастливого будущего для своих детей.

    Об этом Кахидзе рассказала в интервью украинскому интернет-изданию «Апостроф».

    «Я наблюдаю за тем, что происходит в ДНР, что, например, хочет проукраинский человек. (Он хочет – прим. ФАН) то же самое, что хочет и симпатик ДНР – счастливого будущего для своих детей», — сказала она.

    Украинская художница признала, что в Донбассе и на Украине хотят одного и того же

    Как рассказала Кахидзе, к такому выводу ей помогли прийти наблюдения за двумя соседками Людами: одна говорит по-украински, но при этом симпатизирует российской позиции, другая разговаривает на русском, но в политике придерживается проукраинских взглядов.

    «И одна, и другая хотят счастья своим детям. И та, и другая хотят комфорта», — заключила Кахидзе.

    Она также рассказала изданию, что считает необходимым, чтобы художники говорили о войне, поскольку о ней они расскажут не так, как политики.

    Украинская художница признала, что в Донбассе и на Украине хотят одного и того же

    «В нашем пространстве абсолютно не существует мечты о мире. Мы же вообще не мечтаем о мире. У нас идет война, и все думают о войне, а нужно мечтать о мире, тогда она закончится», — отметила художница.

    Кроме того, Кахидзе отметила, что в войне нет победителей и проигравших, «потому что страдают все».

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе уже стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, украинские силовики продолжают обстрелы, игнорируя минские соглашения.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #украина #лнр
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