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Геннадий Онищенко подвел итоги Года экологии
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    Геннадий Онищенко подвел итоги Года экологии

    17:37  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:39  19 Декабря 2017
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    Геннадий Онищенко подвел итоги Года экологии

    В начале января прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии. Спустя 12 месяцев, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко решил подвести итоги и поблагодарить сотрудников Роспотребнадзора за проделанную работу.

    «Завершается Год экологии. По оценке ВОЗ, состояние здоровья нации зависит: на 50% от образа жизни, на 20% от  окружающей среды, на 20% от наследственных особенностей организма, на 10% от развития системы здравоохранения. В этой связи он воспринимается как год, когда неотложным было решение задач по устранению вредного воздействия факторов внешней среды, пропаганде здорового образа жизни, избавлению от вредных привычек», — поясняет народный избранник.

    По его словам, в 2017 году государственной санитарно-эпидемиологической службе и медико-профилактическими учреждениями страны впервые удалось достигнуть уровня вакцинации против гриппа с охватом более 64 млн человек. Кроме того, вакцинация против кори, полиомиелита и острого гепатита B позволяет поддерживать заболеваемость этими инфекциями на уровне элиминации (исключение, уничтожение, ограничение — прим. ФАН), исполняя международные обязательства, принятые Российской Федерацией.

    Роспотребнадзор

    «В практическую деятельность государственной санитарно-эпидемиологической службы внедрены новые методы диагностики и профилактики, основанные на достижениях биотехнологий и генной инженерии. В последнее десятилетие научная методология оценки рисков позволяет планомерно внедрять в практику риск-ориентированный подход в надзорную деятельность», — продолжает Онищенко.

    Депутат также напоминает, что 2017 год — это также год 95-летия государственной санитарной службы, а это очевидный повод оглянуться на пройденный путь, подвести итоги деятельности Роспотребнадзора.

    «Они, к сожалению, показывают, что бережное отношение к славной истории, опиравшееся на опыт прежних поколений, мы признаем на словах, а на деле, в силу разных причин, часто предвзято относимся к тем, кто еще вчера являлся руководителем региональных управлений. С первых шагов формирования и становления Роспотребнадзора одной из сильных сторон была опора на коллективную выработку основных ориентиров и организационных решений, обсуждение которых проводилось на съездах и конференциях научных сообществ», — сообщает он.

    Онищенко подвел итоги Года экологии и поздравил Роспотребнадзор с наступающими праздниками

    Собеседник ФАН уверен, что в настоящее время, когда неизмеримо возрастает роль гражданского общества в вопросах управления государством, особенно внимательно «нужно использовать практику коллективных решений, актуализировать организационно-правовые формы научных съездов (конференций) гигиенистов, санитарных врачей и эпидемиологов».

    «Прошедшие съезды продемонстрировали не в полной мере использованные резервы, в том числе по поддержанию на должном уровне биобезопасности страны. Наступающий год — это начало нового периода в развитии государства, требующего мобилизации нашей деятельности для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны, уточнения существующих и формирующихся новых целей, достижения поступательного развития экономики страны, ее государственного развития», — говорит Онищенко.

    По его мнению, человеческая цивилизация стоит на пороге нового технологического уклада, где «будут доминировать достижения биотехнологий и синтетической биологии». При этом Онищенко уверен, что огромные возможности новых технологий содержат риски непреднамеренного нанесения ущерба здоровью населению. Кроме того возрастает угроза возникновения существенных осложнений в результате человеческой деятельности.

    Онищенко подвел итоги Года экологии и поздравил Роспотребнадзор с наступающими праздниками

    «Нам предстоит сделать многое, чтобы наши возможности и знания соответствовали новым вызовам, а мы были готовы предотвращать возникающие риски. В канун светлых и знаменательных дней душевно приветствую и поздравляю вас с наступающими праздниками: Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! Пусть хранит Создатель вас в здравии и мире — людей, посвятивших себя самой святой на земле профессии: спасения человеческой жизни, сохранения и укрепления здоровья нации. Желаю всем вам здоровья, человеческого и творческого долголетия. Пусть ваша благородная деятельность будет наполнена творческими достижениями, а преданность профессии станет твердым убеждением и жизненной позицией. Пусть в мире и благополучии живет и славится в веках наша родное Отечество, имя которому — Россия! С наступающими праздниками!» — пожелал Геннадий Онищенко.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #онищенко #роспотребнадзор #депутат #год экологии
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