Ветеран Афганистана жестко ответил украинскому политологу в споре о наблюдателях РФ в Донбассе

Ветеран Афганистана, полковник запаса и писатель Владимир Кошелев жестко ответил украинскому политологу Вадиму Карасеву в споре о выходе российских наблюдателей из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Российская сторона приняла решение отозвать наблюдателей из Донбасса после многочисленных нарушений со стороны украинских военных, а также неподобающего, неуважительного отношения солдат ВСУ к военным армии РФ, о чем российские политические деятели говорили на самом высоком уровне.

Карасев сделал ничем не обоснованное заявление о том, что Россия, выведя своих офицеров из СЦКК, фактически самоустранилась от дипломатического урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.

«Это демарш вашей стороны», — заявил украинский политолог.

После этого в разговор включился Кошелев. Он напомнил Карасеву, что украинские офицеры вели себя по-хамски.

«Другой вопрос состоит в том, что нашей миссии было запрещено общаться с мирным населением, было запрещено выезжать во время обстрелов. Эскалация началась где-то полгода назад, по существу, ее можно связать с господином Волкером [Куртом, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины]. Получается, что если российским офицерам не дают выполнять свой функционал, зачем нам нужно их нахождение [в СЦКК]? Зачем нужна эта миссия? Если уважаемый Вадим говорит о том, что мы пытаемся заставить [Украину] общаться с противоположной стороной, вы обязаны по «Минску» общаться! Вот и общайтесь!» — эмоционально высказался ветеран Афганистана.

Карасев растерялся и не смог ответить на высказывание Кошелева.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что очень обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК. Он отметил, что украинская власть и лично президент Петр Порошенко фактически саботируют работу этой структуры. А член Совета Федерации Франц Клинцевич высказал мнение, что ВСУ могут попытаться использовать вывод офицеров РФ из СЦКК для масштабного наступления на ДНР и ЛНР.