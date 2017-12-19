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Ирак: премьер-министр аль-Абади встретился с лидером езидов
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    Ирак: премьер-министр аль-Абади встретился с лидером езидов

    15:40  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  19 Декабря 2017
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    Ирак: премьер-министр аль-Абади встретился с лидером езидов

    Багдад, 19 декабря. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади пообещал безопасность курдским езидам, находящимся на территории страны.

    Во время встречи с духовным лидером курдов-езидов Баба Шейхом аль-Абади подчеркнул, что многие представители этой этноконфессиональной группы стали жертвами боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), тысячи езидов стали беженцами.

    Аль-Абади заявил, что Багдад сделает все возможное для скорейшего восстановления и разминирования домов курдов-езидов и предпримет необходимые шаги для установления стабильности в районах их проживания. Премьер-министр пообещал, что власти Ирака продолжат поиск пропавших без вести езидов.

    Ранее сообщалось, что во время нападения боевиков «Исламского государства» на езидские районы сотни мужчин были казнены, тысячи женщин и детей были обращены террористами в рабство.

    Ирак: премьер-министр аль-Абади встретился с лидером езидов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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