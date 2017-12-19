«Не время для блицкрига»: эксперт объяснил нежелание Порошенко принимать закон о реинтеграции Донбасса
Украинский парламент примет закон о реинтеграции Донбасса только тогда, когда это будет стратегически выгодно Украине, с таким заявлением во вторник, 19 декабря, выступила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Мы во втором чтении проголосуем этот закон, но тогда, когда это будет стратегически выгодно Украине, чтобы Украина выиграла», — заявила Геращенко, выступая в Раде.
Заметим, что законопроект о реинтеграции Донбасса вновь отсутствует в повестке на текущую неделю, которая будет последней в текущем году. В следующий раз украинские депутаты соберутся лишь 16 января.
Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны еще в конце ноября утвердил ко второму чтению окончательный текст проекта закона о реинтеграции Донбасса. Представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко рассказала, что закон о реинтеграции Донбасса нуждается в проведении дополнительных консультаций, поскольку текст ко второму чтению был сильно изменен и отличается от стратегии, которую предложил президент.
Крест на «Минске»
Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что депутаты Порошенко в кои-то веке временно включили голову. Ведь принятие этого милитаристского законопроекта поставит крест на наметившемся прорыве в реализации «Минска» — масштабном обмене пленными по схеме «всех на всех».
«Дело в том, что уже принятая в первом чтении редакция законопроекта о реинтеграции Донбасса не просто противоречит минским соглашениям, а вообще исключает их приоритетность в процессе урегулирования конфликта. И нынешняя дискуссия вокруг законопроекта нацелена не на решение реальной проблемы. Это обычная инъекция «патриотизма» в борьбе за симпатии радикалов. Украина уже вступила в предвыборную кампанию. А когда под Радой гуляют «мирные митингувальники», все политические игроки как-то резко начинают повышать градус популистских заявлений, соревнуясь в патриотической «свидомости».
Поэтому им сейчас важно представить как можно больше радикальных, но неисполнимых поправок в законопроект о Донбассе, чтобы обвинить оппонентов в трусости, латентном сепаратизме, пособничестве «террористам». Все эти разговоры не могут не вызывать резкую реакцию в Донецке, Луганске, что чревато срывом обмена пленными. Для «голубя мира» Порошенко это нежелательно, поскольку принесет имиджевые потери на внешней арене. Поэтому его представитель в Раде Геращенко пытается отсрочить повестку, мол, сейчас не время для блицкрига. Конкуренты Порошенко, конечно же, воспользуются этой нерешительностью во внутриполитической пропаганде», — пояснил Иван Скориков.