«Не время для блицкрига»: эксперт объяснил нежелание Порошенко принимать закон о реинтеграции Донбасса

Украинский парламент примет закон о реинтеграции Донбасса только тогда, когда это будет стратегически выгодно Украине, с таким заявлением во вторник, 19 декабря, выступила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы во втором чтении проголосуем этот закон, но тогда, когда это будет стратегически выгодно Украине, чтобы Украина выиграла», — заявила Геращенко, выступая в Раде.

Заметим, что законопроект о реинтеграции Донбасса вновь отсутствует в повестке на текущую неделю, которая будет последней в текущем году. В следующий раз украинские депутаты соберутся лишь 16 января.

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны еще в конце ноября утвердил ко второму чтению окончательный текст проекта закона о реинтеграции Донбасса. Представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко рассказала, что закон о реинтеграции Донбасса нуждается в проведении дополнительных консультаций, поскольку текст ко второму чтению был сильно изменен и отличается от стратегии, которую предложил президент.

Крест на «Минске»

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что депутаты Порошенко в кои-то веке временно включили голову. Ведь принятие этого милитаристского законопроекта поставит крест на наметившемся прорыве в реализации «Минска» — масштабном обмене пленными по схеме «всех на всех».

«Дело в том, что уже принятая в первом чтении редакция законопроекта о реинтеграции Донбасса не просто противоречит минским соглашениям, а вообще исключает их приоритетность в процессе урегулирования конфликта. И нынешняя дискуссия вокруг законопроекта нацелена не на решение реальной проблемы. Это обычная инъекция «патриотизма» в борьбе за симпатии радикалов. Украина уже вступила в предвыборную кампанию. А когда под Радой гуляют «мирные митингувальники», все политические игроки как-то резко начинают повышать градус популистских заявлений, соревнуясь в патриотической «свидомости».