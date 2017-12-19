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Политика
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Украина
Киевский экономист попросил Святого Николая отучить украинцев попрошайничать
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    Киевский экономист попросил Святого Николая отучить украинцев попрошайничать

    15:58  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:59  19 Декабря 2017
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    Киевский экономист попросил Святого Николая отучить украинцев попрошайничать

    Киев, 19 декабря. Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы, киевский экономист Иван Компан обратился к Святому Николаю с просьбой лишить украинцев двух возможностей — права оправдывать свои поступки «патриотизмом» и шансов получать кредиты.

    Экономист отметил, что, несмотря на свой возраст, верит в чудеса, поэтому написал письмо Святому Николаю, который заменяет на Украине российского Деда Мороза. Правда, Компан попросил волшебника не дать, а забрать кое-что у земляков.

    «Прежде всего, забери, пожалуйста, у наших людей, всех без разбору, и счастливых и не очень, право объяснять любые поступки патриотизмом, — пишет он. — А то, куда ни плюнь, везде «патриотизм».

    Киевский экономист попросил Святого Николая отучить украинцев попрошайничать

    Компан отмечает, что именно этот «патриотизм» мешает президенту проводить реформы, а правоохранительных органам бороться с преступностью и коррупцией.

    «Мощный аргумент этот «патриотизм»!  — замечает он.  — Ведь, если кто с чем не согласен – тот не патриот».

    Кроме того, эксперт попросил Николая лишить украинцев еще кое-чего, пишет «Новое время».

    «А еще, Николай, отбери возможность попрошайничать да в долг жить, — обратился он в письме. — Лиши ты весь этот сброд финансовой помощи да кредитов. Научи свои умом да трудом жить, честно да правильно».

    Автор: Катерина Тимошенская
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