Киевский экономист попросил Святого Николая отучить украинцев попрошайничать

Киев, 19 декабря. Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы, киевский экономист Иван Компан обратился к Святому Николаю с просьбой лишить украинцев двух возможностей — права оправдывать свои поступки «патриотизмом» и шансов получать кредиты.

Экономист отметил, что, несмотря на свой возраст, верит в чудеса, поэтому написал письмо Святому Николаю, который заменяет на Украине российского Деда Мороза. Правда, Компан попросил волшебника не дать, а забрать кое-что у земляков.

«Прежде всего, забери, пожалуйста, у наших людей, всех без разбору, и счастливых и не очень, право объяснять любые поступки патриотизмом, — пишет он. — А то, куда ни плюнь, везде «патриотизм».

Компан отмечает, что именно этот «патриотизм» мешает президенту проводить реформы, а правоохранительных органам бороться с преступностью и коррупцией.

«Мощный аргумент этот «патриотизм»! — замечает он. — Ведь, если кто с чем не согласен – тот не патриот».

Кроме того, эксперт попросил Николая лишить украинцев еще кое-чего, пишет «Новое время».