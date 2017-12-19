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Политика
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Россия
Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию
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    Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию

    18:00  19 Декабря 2017
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    Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию

    Москва, 19 декабря. В среду, 20 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

    «Ключевой вопрос заседания – реализация стратегии развития жилищной сферы», — указано в сообщении.

    Отмечается, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень выступит с соответствующим докладом. Кроме того, в рамках основной темы запланированы выступления гендиректора КБ «Стрелка» Дениса Леонтьева и гендиректора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Александра Плутника.

    Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. 

    Автор: Тимур Румянцев
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