Москва, 19 декабря. В среду, 20 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Ключевой вопрос заседания – реализация стратегии развития жилищной сферы», — указано в сообщении.

Отмечается, что министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень выступит с соответствующим докладом. Кроме того, в рамках основной темы запланированы выступления гендиректора КБ «Стрелка» Дениса Леонтьева и гендиректора АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Александра Плутника.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе.