Киев, 19 декабря. Украинский экономист Иван Компан сравнил Украину с Россией времен революции 1917 года, отметив, что в стране остались счастливыми только вожди да голодные поэты.

На Украине остались «счастливые люди», считает преподаватель Эдинбургской бизнес-школы в Киеве Иван Компан. Об этом он написал в своем ироничном обращении к Святому Николаю, сославшись на то, что «искренне верит в чудеса».

«Спасибо за то, что счастливые люди в нашей стране пока остались. По этому показателю мы точь-в-точь, как сто лет назад, в революционной России. Тогда счастливыми оставались только две части общества – вожди и голодные поэты», — написал экономист, его слова приводит украинское издание «Новое время».

Компан заметил, что «счастье» у этих двух категорий свое. Вожди сохранили и донесли до наших дней свое «счастье», а «голодных поэтов» — «кого обласкали и накормили», а кого постигла более жестокая судьба. Украинский эксперт добавил, что вожди по-прежнему остаются на своих местах, однако поэтов заменили активисты-профессионалы, которые являются «рыцарями перемен».

«Совсем недавно голодными и босыми приехали, а за какие-то несколько лет, гляди, и счастье в нищей стране обрести сумели», — написал Компан, подразумевая бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

Напомним, что в мае 2015 года Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области, в декабре того же года в Тбилиси лишили политика гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора и лишения украинского гражданства Саакашвили в феврале 2017 года объявил о создании партии «Движения новых сил». С октября текущего года у здания Рады проходят массовые протесты украинских активистов и сторонников Саакашвили, требующих импичмента президента Петра Порошенко.