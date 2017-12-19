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Политика
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Украина
«Вожди да голодные поэты»: экономист рассказал, кто «счастлив» на Украине
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    «Вожди да голодные поэты»: экономист рассказал, кто «счастлив» на Украине

    17:13  19 Декабря 2017  /обновлено: 17:13  19 Декабря 2017
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    «Вожди да голодные поэты»: экономист рассказал, кто «счастлив» в Украине

    Киев, 19 декабря. Украинский экономист Иван Компан сравнил Украину с Россией времен революции 1917 года, отметив, что в стране остались счастливыми только вожди да голодные поэты. 

    На Украине остались «счастливые люди», считает преподаватель Эдинбургской бизнес-школы в Киеве Иван Компан. Об этом он написал в своем ироничном обращении к Святому Николаю, сославшись на то, что «искренне верит в чудеса». 

    «Спасибо за то, что счастливые люди в нашей стране пока остались. По этому показателю мы точь-в-точь, как сто лет назад, в революционной России. Тогда счастливыми оставались только две части общества – вожди и голодные поэты», — написал экономист, его слова приводит украинское издание «Новое время». 

    «Вожди да голодные поэты»: экономист рассказал, кто «счастлив» в Украине

    Компан заметил, что «счастье» у этих двух категорий свое. Вожди сохранили и донесли до наших дней свое «счастье», а «голодных поэтов» — «кого обласкали и накормили», а кого постигла более жестокая судьба. Украинский эксперт добавил, что вожди по-прежнему остаются на своих местах, однако поэтов заменили активисты-профессионалы, которые являются «рыцарями перемен». 

    «Совсем недавно голодными и босыми приехали, а за какие-то несколько лет, гляди, и счастье в нищей стране обрести сумели», — написал Компан, подразумевая бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили.

    Напомним, что в мае 2015 года Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области, в декабре того же года в Тбилиси лишили политика гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора и лишения украинского гражданства Саакашвили в феврале 2017 года объявил о создании партии «Движения новых сил». С октября текущего года у здания Рады проходят массовые протесты украинских активистов и сторонников Саакашвили, требующих импичмента президента Петра Порошенко.

    «Вожди да голодные поэты»: экономист рассказал, кто «счастлив» в Украине

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #саакашвили
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