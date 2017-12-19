Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры
Украина
Мосийчук вывел формулу экономического упадка Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Мосийчук вывел формулу экономического упадка Украины

    15:42  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  19 Декабря 2017
    532

    Мосийчук вывел формулу экономического упадка Украины

    Киев, 19 декабря. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук вывел свою формулу экономического упадка Украины, отметив, что президент Украины Петр Порошенко и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вводят страну в кризис. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    «Саакашвили + Порошенко = хаос и экономический упадок», — написал украинский депутат.

    Пользователь социальной сети выразила сомнения на этот счет: «Это Украины вышла на первое место по коррупции, а не Грузия, и это Украина стала самой бедной страной, а не Грузия. Что-то не складывается».

    Мосийчук вывел формулу экономического упадка Украины

    Ранее Мосийчук заявил, что Украине нужна не новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а новая экономическая политика, которая поможет восстановить украинское производство и сельское хозяйство.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #порошенко #саакашвили #мосийчук #экономика
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть