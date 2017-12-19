Мосийчук вывел формулу экономического упадка Украины

Киев, 19 декабря. Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук вывел свою формулу экономического упадка Украины, отметив, что президент Украины Петр Порошенко и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вводят страну в кризис. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Саакашвили + Порошенко = хаос и экономический упадок», — написал украинский депутат.

Пользователь социальной сети выразила сомнения на этот счет: «Это Украины вышла на первое место по коррупции, а не Грузия, и это Украина стала самой бедной страной, а не Грузия. Что-то не складывается».

Ранее Мосийчук заявил, что Украине нужна не новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), а новая экономическая политика, которая поможет восстановить украинское производство и сельское хозяйство.