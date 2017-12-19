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Политика
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Украина
В Киеве нашли универсальный механизм возвращения Крыма и Донбасса
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    В Киеве нашли универсальный механизм возвращения Крыма и Донбасса

    16:45  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:45  19 Декабря 2017
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    В Киеве назвали механизм, который поможет Украине вернуть Крым и Донбасс

    Киев, 19 декабря. В Киеве назвали механизм, который поможет вернуть «оккупированные Россией» Крым и Донбасс. Как считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак, для этого необходимо оказать на Россию сильное давление в экономической и иных сферах. 

    «Механизм один, и он такой же, как и в случае с ОРДЛО (отдельный районы Донецкой и Луганской областей; так в Киеве называют ДНР и ЛНР. - Прим. ФАН). Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции», — заявил Гримчак в интервью «Апострофу».

    Он отметил, что ожидает, что в определенный момент содержание Крыма станет настолько трудным для России, что Москве придется отказаться от полуострова. Кроме того, экономическое давление на Россию поможет Киеву решить кризис в Донбассе, добавил Гримчак. 

    В подтверждение своего предположения он привел неочевидные исторические факты, в частности заявив, что «в один не прекрасный для СССР момент все войска поднялись и вышли в поля фактически по всей территории тогдашнего Советского Союза».

    Напомним, в 2014 году полуостров Крым вошел в состав России после проведения референдума, результат которого недвусмысленно указал на желание жителей региона стать россиянами. За присоединение к РФ в Крыму проголосовали более 95% местных жителей. Киев результатов народного волеизъявления жителей полуострова не признал и не делает этого до сих пор, хотя, как неоднократно указывали в Кремле, «вопрос принадлежности Крыма давно и окончательно закрыт».

    Президент России Владимир Путин, комментируя периодические спекуляции на тему принадлежности республики Крым, ранее отмечал, что присоединение к России стало ответом жителей Крыма на ситуацию политической, экономической и социальной неопределенности, которая давно установилась на Украине. 

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #украина #крым
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