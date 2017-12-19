В Киеве нашли универсальный механизм возвращения Крыма и Донбасса

Киев, 19 декабря. В Киеве назвали механизм, который поможет вернуть «оккупированные Россией» Крым и Донбасс. Как считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак, для этого необходимо оказать на Россию сильное давление в экономической и иных сферах.

«Механизм один, и он такой же, как и в случае с ОРДЛО (отдельный районы Донецкой и Луганской областей; так в Киеве называют ДНР и ЛНР. - Прим. ФАН). Это давление: экономическое, финансовое и другое. То есть это очень серьезные санкции», — заявил Гримчак в интервью «Апострофу».

Он отметил, что ожидает, что в определенный момент содержание Крыма станет настолько трудным для России, что Москве придется отказаться от полуострова. Кроме того, экономическое давление на Россию поможет Киеву решить кризис в Донбассе, добавил Гримчак.

В подтверждение своего предположения он привел неочевидные исторические факты, в частности заявив, что «в один не прекрасный для СССР момент все войска поднялись и вышли в поля фактически по всей территории тогдашнего Советского Союза».

Напомним, в 2014 году полуостров Крым вошел в состав России после проведения референдума, результат которого недвусмысленно указал на желание жителей региона стать россиянами. За присоединение к РФ в Крыму проголосовали более 95% местных жителей. Киев результатов народного волеизъявления жителей полуострова не признал и не делает этого до сих пор, хотя, как неоднократно указывали в Кремле, «вопрос принадлежности Крыма давно и окончательно закрыт».

Президент России Владимир Путин, комментируя периодические спекуляции на тему принадлежности республики Крым, ранее отмечал, что присоединение к России стало ответом жителей Крыма на ситуацию политической, экономической и социальной неопределенности, которая давно установилась на Украине.