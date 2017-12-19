Россия стала сильнее, Запад хочет реванша: Затулин об итогах кампании в Сирии

Успехи России в Сирии все чаще признаются на Западе. 17 декабря газета Financial Times опубликовала экспертное мнение гендиректора консалтинговой фирмы Kissinger Associates, бывшего главы отдела России при Совете национальной безопасности США Томаса Грэма, согласно которому российскому президенту Владимиру Путину удалось добиться того, что позицию Кремля стали принимать во внимание при решении ключевых мировых вопросов. Среди главных достижений Москвы аналитик отметил операцию ВКС РФ в Сирии.

Неделю назад Верховный Главнокомандующий РФ отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. Группировка была введена на территорию САР по просьбе ее президента Башара Асада. Сирийская кампания началась 30 сентября 2015 года и продлилась 803 дня.

Об итогах операции ВКС РФ в Сирии и ее значении для России, Ближнего Востока и всего мира корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным.

История бесконечна

— Константин Федорович, как бы вы могли оценить политико-дипломатические итоги Сирийской кампании?

— По многим характеристикам российскую операцию можно оценивать как образцовую. Она достигла своих целей, заставив изменить контекст внутрисирийского кризиса. В результате этой кампании, кроме достижения целей, связанных с ликвидацией «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), России удалось если не окончательно снять, то серьезно снизить международную изоляцию, складывавшуюся вокруг Сирии. Мы заставили западные страны, которые действовали по отношению к Дамаску по шаблону со своих предыдущих действий в Египте, Ливии и Ираке, отказаться от свержения президента Асада.

— Как операция в Сирии отразилась на позициях России на мировой арене?

— Проведение операции в Сирии сопровождалось драматическими оборотами, к которым я отношу гибель российского самолета от турецкого истребителя и другие инциденты. Несмотря на эти обстоятельства, в ходе Сирийской кампании нам удалось сформировать альянс с участием Турции и Ирана, который во многом (не только в связи с Сирией, но и на более глубокую перспективу) будет определять ситуацию в прилегающих районах Ближнего Востока. Россия, безусловно, нарастила свой международный авторитет, получила возможность продемонстрировать себя, в том числе свой военный потенциал. Наша страна заставила говорить о себе, она вернулась на Ближний Восток в качестве великой державы, а не просто наблюдателя за событиями. Россия сохранила свои позиции в регионе и нарастила их.

— Как будет развиваться ситуация в ближневосточном регионе после вывода части военного контингента РФ из Сирии?

— «Конца истории» не существует, как бы ни подталкивал нас к иному суждению Фрэнсис Фукуяма. Мне кажется, он сам давно уже от этого тезиса отказался. Ближний Восток — колыбель человеческой цивилизации, поэтому катаклизмы, тектонические сдвиги, конфликты происходят тут на протяжении всей истории человечества — и еще будут происходить. Наивно полагать, что на этом в Сирии и на Ближнем Востоке все закончится.

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При этом мы являемся свидетелями другого, негативного опыта: самого грубого и, я бы сказал, безалаберного вмешательства стран Запада, прежде всего США, в жизнь региона. Мы помним все те эпизоды, которые вылились в огромное кровопролитие и, фактически, войну цивилизаций. Я имею в виду все те же Ирак, Ливию и целый ряд других конфликтов. Однако в Сирии это кровопролитие было стараниями России прекращено.

От Дамаска до Иерусалима

— Следует ли нам ожидать попыток реванша со стороны «коллективного Запада» после победы России в Сирии?

— Конечно, нас ждут попытки отыграть назад ситуацию в Сирии, пересмотреть достигнутые результаты. Они будут предприниматься нашими прямыми противниками — исламистскими радикалами и террористами. Они будут предприниматься и нашими ненадежными «партнерами» — западными странами, уязвленными тем, что Россия, Иран и Турция смогли добиться результата. Это уже происходит.

— Вообще, насколько для России важно присутствовать в ближневосточном регионе?

— Сирия не находится в вакууме. От Дамаска до Иерусалима, который стал поводом для очередного взрыва в Арабском мире (я имею в виду решение президента США о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим), не так уж далеко.

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С этой точки зрения, мы должны понимать, что, хотя мы выводим свои основные силы из Сирии, политическое и дипломатическое влияние России в этом регионе должно лишь нарастать. Иначе все, что было достигнуто, может оказаться обратимым.

— Как бы вы могли прокомментировать заявления либеральной общественности о том, что сирийская кампания вредит России?

— Те наши популисты либерального толка, которые пытаются скомпрометировать любые усилия президента, в том числе во внешней политике, служат плохую службу России. В результате этой привычной для либералов логики «все бросить, уйти и сдаться» ничего хорошего мы нигде в мире не добьемся и лишь растратим авторитет страны, заработанный таким упорным трудом.

Опасные настроения

— Авторитет здесь — моральная категория?

— Авторитет имеет и материальное воплощение. В конце концов, авторитет США позволяет им извлекать из него прямую экономическую выгоду — например, из самого факта существования доллара как резервной валюты, признаваемой всеми. Если уж другие аргументы не доходят до тугодумающих либералов в нашей стране, то хотя бы этот доходчивый финансовый аргумент должен был бы произвести на них впечатление.

— Как внешняя политика России помогает экономике нашей страны?

— Только благодаря тому, что мы повышаем свой удельный вес в мировой политике, мы способны добиваться взаимодействия с другими центрами силы. К примеру, с, казалось бы, далеко не близкой нам Саудовской Аравией в вопросах нефтяного рынка. Или в отношении дальнейших планов развития нашей естественной газовой монополии — я имею в виду проект газопровода в Турцию. Кроме того, можно вспомнить строительство в той же стране атомной электростанции или продажу оружия, которое продемонстрировало себя в небе Сирии. Все это взаимосвязано.

— То есть, Сирия «случилась» не напрасно?

— Люди, которые выбирают лишь то, что им нравится, и не способны понимать взаимосвязь вещей и событий в мире, будут бесконечно разглагольствовать о том, что они все сделали бы лучше, — и при этом никуда не лезли бы. Но подобные настроения, которые в 1990-е годы были распространены в России из-за общей усталости от мировой политики, возникшей в советские годы, сегодня крайне опасны. Опасны с точки зрения того, что в нашей стране они способны дезориентировать часть думающего населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.