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«Намалеванные матрешки» в центре Москвы возмутили Матвиенко
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    «Намалеванные матрешки» в центре Москвы возмутили Матвиенко

    15:28  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  19 Декабря 2017
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    «Намалеванные матрешки» в центре Москвы возмутили Матвиенко

    Москва, 19 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что в Москве продаются «примитивные и намалеванные» матрешки неручной работы.

    Валентина Матвиенко рассказала, что недавно была на катке у ГУМа и проходила мимо ярмарки.

    «Одни матрешки, ну невозможно… конечно же, намалевано, это все неручной работы, это все такое примитивное. Стыдно, что мы постоянно одними матрешками торгуем. Сколько у нас всяких брендов», — передает слова спикера «Парламентская газета».

    Матвиенко отметила, что в нашей стране создается большое количество уникальных, самобытных товаров народных промыслов.

    Ранее Матвиенко рассказала, чем может гордиться Россия.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #матвиенко #туризм #матрешка #ремесло
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