«Намалеванные матрешки» в центре Москвы возмутили Матвиенко

Москва, 19 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что в Москве продаются «примитивные и намалеванные» матрешки неручной работы.

Валентина Матвиенко рассказала, что недавно была на катке у ГУМа и проходила мимо ярмарки.

«Одни матрешки, ну невозможно… конечно же, намалевано, это все неручной работы, это все такое примитивное. Стыдно, что мы постоянно одними матрешками торгуем. Сколько у нас всяких брендов», — передает слова спикера «Парламентская газета».

Матвиенко отметила, что в нашей стране создается большое количество уникальных, самобытных товаров народных промыслов.

Ранее Матвиенко рассказала, чем может гордиться Россия.