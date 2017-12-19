Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Сторчевому

Москва, 19 декабря. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев объявил выговор заместителю главы Росавиации Олегу Сторчевому. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Объявить заместителю руководителя федерального агентства воздушного транспорта Сторчевому Олегу Георгиевичу выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей», — отмечается в распоряжении.

При этом в документе не указывается, в связи с чем Сторчевому объявлен выговор.

Напомним, во вторник в Нарьян-Маре во время взлета потерпел крушение самолет Ан-2.На его борту находились два пилота и 13 пассажиров. Жертвами случившегося стали четыре человека, еще несколько получили травмы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.