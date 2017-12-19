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Политика
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Россия
МВД и ФСБ смогут получать биометрию подозреваемых в преступлениях
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    МВД и ФСБ смогут получать биометрию подозреваемых в преступлениях

    15:12  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  19 Декабря 2017
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    МВД и ФСБ смогут получать биометрию подозреваемых в преступлениях

    Москва, 19 декабря. МВД и ФСБ России по запросам смогут получать от оператора единой биометрической системы данные подозреваемых в преступлениях лиц. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.

    Как рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь идет об уголовных делах, расследованиях терактов.

    Данные будут храниться у оператора биометрической системы, которого предстоит определить правительству РФ, возможно, это будет «Ростелеком», рассказал Аксаков.

    «Это не сплошной доступ к биометрическим данным, а только к таким данным тех лиц, кто причастен к каким-то преступлениям», — подчеркнул депутат.

    Третье, окончательное чтение законопроекта, в котором прописаны данные нормы, назначено на 20 декабря. 

    В целом проект закона регламентирует удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков с помощью биометрических данных, что позволит проводить банковские операции без личного присутствия клиента.
     

    Автор: Юлия Кошкина
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    #фсб #законопроект #биометрия
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