МВД и ФСБ смогут получать биометрию подозреваемых в преступлениях

Москва, 19 декабря. МВД и ФСБ России по запросам смогут получать от оператора единой биометрической системы данные подозреваемых в преступлениях лиц. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.

Как рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, речь идет об уголовных делах, расследованиях терактов.

Данные будут храниться у оператора биометрической системы, которого предстоит определить правительству РФ, возможно, это будет «Ростелеком», рассказал Аксаков.

«Это не сплошной доступ к биометрическим данным, а только к таким данным тех лиц, кто причастен к каким-то преступлениям», — подчеркнул депутат.

Третье, окончательное чтение законопроекта, в котором прописаны данные нормы, назначено на 20 декабря.

В целом проект закона регламентирует удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков с помощью биометрических данных, что позволит проводить банковские операции без личного присутствия клиента.

