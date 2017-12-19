Сирия: «Джебхат ан-Нусра» ведет охоту за боевиками ИГИЛ в северной Хаме

Хама, 19 декабря. «Джебхат ан-Нусра»1 пытается отбить свои территории в Хаме у боевиков «Исламского государства»1.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на сирийские военные источники, что в провинции Хама продолжается противостояние террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (оба формирования запрещены в России). «Халифат» пытается закрепиться на новых территориях после поражения на востоке страны в провинции Дейр-эз-Зор.

Этому продвижению противодействуют боевики «Джебхат ан-Нусры», по отчетам террористов, опубликованных на подконтрольных группировке ресурсах, в ход идут «джихад-мобили», танки и другое тяжелое вооружение.

Игиловцы пользуются отступлением «Ан-Нусры» под давлением сирийской армии, которая пользуется воздушной поддержкой ВКС РФ, и захватывают оставленные боевиками населенные пункты, сообщает источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.