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Сирия: «Джебхат ан-Нусра» ведет охоту за боевиками ИГИЛ в северной Хаме
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» ведет охоту за боевиками ИГИЛ в северной Хаме

    15:28  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:28  19 Декабря 2017
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» ведет охоту за боевиками ИГИЛ в северной Хаме

    Хама, 19 декабря. «Джебхат ан-Нусра»1 пытается отбить свои территории в Хаме у боевиков «Исламского государства»1.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на сирийские военные источники, что в провинции Хама продолжается противостояние террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (оба формирования запрещены в России). «Халифат» пытается закрепиться на новых территориях после поражения на востоке страны в провинции Дейр-эз-Зор.

    Этому продвижению противодействуют боевики «Джебхат ан-Нусры»,  по отчетам террористов, опубликованных на подконтрольных группировке ресурсах, в ход идут «джихад-мобили», танки и другое тяжелое вооружение.

    Игиловцы пользуются отступлением «Ан-Нусры» под давлением сирийской армии, которая пользуется воздушной поддержкой ВКС РФ, и захватывают оставленные боевиками населенные пункты, сообщает источник.

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» ведет охоту за боевиками ИГИЛ в северной Хаме

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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