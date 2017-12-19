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Политика
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Украина
Долги и дефицит валюты: эксперты объяснили обвал гривны на Украине
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    Долги и дефицит валюты: эксперты объяснили обвал гривны на Украине

    16:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 16:34  19 Декабря 2017
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    Денежная политика киевской власти приведет к росту цен на продукты на Украине — Погребинский

    Население Украины начало скупать иностранную валюту на фоне подорожания доллара и возможного дальнейшего ослабления гривны, сообщает «Страна». Кроме того, масла в огонь подливают и кредитные учреждения — банки продолжают скупать американский доллар, надеясь извлечь выгоду при дальнейшем подорожании доллара, что негативно влияет на курс украинской национальной валюты.

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что падение курса гривны связано с колоссальной задолженностью украинской казны перед МВФ. И уже в самое ближайшее время часть этих средств придется вернуть. Кроме того, в настоящее время на Украине наблюдается дефицит валюты.

    Денежная политика киевской власти приведет к росту цен на продукты на Украине — Погребинский

    «За последние недели гривна существенно упала, и эта тенденция будет сохраняться, поскольку Украина входит в полосу выплат долгов, которые набрала. Также на курс гривны оказывает дефицит валюты. Совершенно очевидно, что власть должна иметь возможность выплачивать зарплаты и пенсии, и ей приходится конвертировать то небольшое количество валюты, которое имеется, в большее количество гривны. Я напомню, что экспортеры должны сдавать половину валютной выручки. Власть мало волнует тот факт, что такая денежно-кредитная политика приведет к высокому уровню инфляции и дальнейшему росту цен. Уровень инфляции очень высок, и все официальные цифры его не отражают», — сказал Михаил Погребинский.

    Известный политолог и политтехнолог также сообщил о том, что цены на продукты и товары первой необходимости увеличивались буквально в разы. В качестве примера Михаил Погребинский привел стоимость яйца — с лета оно подорожало практически в два раза.

    Политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с ФАН усомнился в том, что властям Киева удастся сдержать интервенцию доллара в экономику страны.

    «В стране не хватает валюты, Украина уже много лет живет по правилам, продиктованным Международным валютным фондом, а потому зависит от количества иностранной валюты, которое находится в стране. И в этом году уже сложилась ситуация, когда доноры получают от акцепторов больше, чем выдают», — объясняет Дудчак.

    Денежная политика киевской власти приведет к росту цен на продукты на Украине — Погребинский

    Эксперт также напомнил, что следующий денежный транш от МВФ Украина в лучшем случае получит во второй половине следующего года.

    «Экспорт украинских товаров если не падает, то точно не растет. Или, по крайней мере, если сравнивать его с импортом, то он невелик. Нацбанк Украины опять поднял учетные ставки. Действия Национального банка приводят к тому, что предприятиям становится сложнее работать, поскольку растут издержки на  обслуживание процентов по кредитам. Да, регулятор проводит политику искусственного сдерживания инфляции, но тем самым он осложняет работу предприятий», — резюмировал Александр Дудчак

    Автор: Михаил Блинов
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    #украина #экономика #кредитно-денежная политика
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