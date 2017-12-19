Путин рассказал об «ощутимых результатах» работы ОНФ

Москва, 19 декабря. Деятельность Общероссийского народного фронта приносит ощутимые, конкретные результаты, заявил президент России Владимир Путин во время «Форума действий» ОНФ.

Путин поздравил представителей Общероссийского народного фронта с успехами в работе. Он подчеркнул, что их деятельность приносит «ощутимые, конкретные результаты» для страны.

«Это известные проекты, которыми вы занимаетесь: общественный контроль в сфере госзакупок, здравоохранения, в образовании, это защита экологии, обустройство территории, это дороги, то есть инфраструктура», — привел примеры российский лидер.

Ранее глава государства обратил внимание, что Россия не должна сбиваться с избранного курса, иначе стране придется все начинать с нуля. Он также констатировал, что сделать Россию сильной и уверенной могут только сами россияне.