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Более 30 жилых домов повреждены в ЛНР за сутки в результате обстрелов ВСУ
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    Более 30 жилых домов повреждены в ЛНР за сутки в результате обстрелов ВСУ

    15:05  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:05  19 Декабря 2017
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    Более 30 жилых домов повреждены в ЛНР за сутки в результате обстрелов ВСУ

    Луганск, 19 ноября. За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Луганской народной республике были повреждены более 30 жилых домов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    По словам Марочко, в населенном пункте Первомайск повреждения получили более 10 домов, а также кафе, агрегатный завод и высоковольтные линии электропередачи. В Стаханове повреждены около 20 домов. Марочко также добавил, что при обстреле ВСУ использовали оружие, запрещенное минскими соглашениями.

    «Найденные на месте осколки подтверждают использование украинскими силовиками запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения», — приводит его слова РИА Новости.

    Более 30 жилых домов повреждены в ЛНР за сутки в результате обстрелов ВСУ

    Марочко отметил, что на севере от Катериновки были обнаружены позиции двух самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» из состава гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, а шесть САУ 2С3 «Акация» были замечены поблизости от подконтрольного Киеву населенного пункта Красный пахарь.

    Как сообщалось ранее, в результате обстрела украинскими силовиками ЛНР в понедельник три населенных пункта республики остались без воды.

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта уже стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #донбасс #обстрел #лнр
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