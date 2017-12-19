Сирия новости 19 декабря 16.30: террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре, 14,5 тысяч семей вернулось в Ракку

Сирия, 19 декабря. В столкновениях с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре погибло три бойца SDF, 14,5 тысяч семей вернулось в Ракку с момента освобождения города, под Дамаском отмечаются междоусобные конфликты террористов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ в Дамаске, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: арестовывает своих командиров в Дамаске, напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит ИГ в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: взяла под арест нескольких старейшин Кафр Батны.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с САА на востоке Хамы.

Курды: потеряли троих бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства» в районе лагеря беженцев Ярмук. Одновременно с этим Al-hadath News сообщает, что в этой местности отмечаются конфликты между группировками, подконтрольными ИГИЛ1. По данным местных источников, террористы проводят аресты полевых командиров в районе Хаджар аль-Асвад.

В населенном пункте Кафр Батна, расположенном на территории Восточной Гуты, боевики «Файлак ар-Рахман» взяли под арест нескольких старейшин. Об этом пишет информагентство Almanar News.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенных пунктов Рамла и Сияла на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзной авиации пишет один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@leithfadel). Военный Telegram-канал (@NRVR11) сообщает, что под прикрытием ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы атакуют боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Рамлы. Ранее сообщалось, что российские летчики нанесли удары по опорным пунктам террористов «Ан-Нусры» недалеко от поселения Бурж Сбейне в этой части региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» напали на позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от деревни Абу Хардуб, передает военный источник в социальной сети Twitter (@xx88nn33). По данным автора публикации, в результате столкновения было убито трое бойцов курдского ополчения.

Ранее сообщалось о нападениях ИГИЛовцев на опорные пункты «демократической армии» в районе месторождения Аль-Танак. В боях погибло пять бойцов SDF, ранения получили еще 20 ополченцев.

Провинция Ракка

Информационное агентство ANF News пишет, что в административный центр провинции Ракка с момента его освобождения от террористов «Исламского государства» вернулось более 14,5 тысяч семей местных жителей. Напомним, город Ракка находится под контролем бойцов курдских отрядов ополчения, действующих в Сирии при поддержке международной коалиции во главе с США. Ополченцы Демократических сил Сирии (SDF) проводят работы по разминированию населенного пункта, однако в объявленных безопасными районах ежедневно происходят взрывы. По данным местных активистов, Ракка – один из самых опасных городов страны.

Провинция Хама

Недалеко от населенного пункта Таль аль-Агр на востоке провинции Хама отмечаются столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и правительственными войсками. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

Ранее сообщалось, что на северо-востоке региона возобновились боестолкновения между боевиками радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». В эпицентре противостояния находится поселение Расм аль-Хамам.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных антиправительственных группировок в окрестностях деревень Масхара и Наба Ас Сахр. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@NRVR11).

Ранее сообщалось, что боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня, действующий на территории провинции Эль-Кунейтра. Российские наблюдатели зафиксировали два случая обстрела мирных населенных пунктов со стороны боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)