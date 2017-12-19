«Украина или бизнес»: Германия поставила Порошенко ультиматум

Берлин, 19 декабря. ФРГ и Еврокомиссия угрожают Украине прекратить выплаты финансовой помощи из-за политики президента Петра Порошенко, в том числе из-за «растраты миллиардных средств и сомнительной борьбы с коррупцией», пишет обозреватель Bild Петер Тиде.

В немецком правительстве усиливается недовольство политикой президента Украины Петра Порошенко. В материале Bild «Коррупция и непрозрачные cделки. Германия угрожает президенту Украины» отмечается, что канцлер Ангела Меркель не поддерживает одновременное ведение бизнеса и управление страной со стороны украинского президента.

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген поставил Порошенко ультиматум, отметив, что тот должен выбрать между Украиной и своим бизнесом.

«Петр Порошенко должен решить, хочет он быть президентом или олигархом – страна [Украина] или бизнес!» — сказал немецкий политик.

Глава комитета добавил, что «коррупция берет начало в самой верхушке власти». Правительство ФРГ раскритиковало Порошенко из-за отсутствия политической воли президента в отношении реформ, «растраты миллиардных средств, сомнительной борьбы с коррупцией», проблематичного хода приватизации. Однако Bild подчеркивает, что Порошенко критикуют также, как «сверхбогатого предпринимателя». Автор публикации напомнил, что украинский президент в апреле 2014 года обещал продать свой бизнес.

«Если меня изберут Президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн «Рошен», — приводит Bild его слова в одном из ранних интервью.

Вместо сворачивания бизнеса Порошенко только расширил свою предпринимательскую деятельность — судостроительные верфи, банк, заводы по изготовлению крахмала, семян, вооружение и авто, а также СМИ. А комиссар ЕС по Украине Йоханнес Хан добавил, что ситуация с коррупцией в стране неприемлема. Он отметил, что с деятельностью антикоррупционных институтов связана финансовая поддержка со стороны Брюсселя.