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Политика
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«А салат Оливье еще не отменили?»: россияне высмеяли отмену показа «Иронии судьбы» на Первом
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    «А салат Оливье еще не отменили?»: россияне высмеяли отмену показа «Иронии судьбы» на Первом

    15:57  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:59  19 Декабря 2017
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    «А салат Оливье еще не отменили?»: россияне высмеяли отмену показа «Иронии судьбы» на Первом

    Москва, 19 декабря. Первый канал впервые за 10 лет отказался от показа традиционного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Причина проста — в этом году у телеканала истекают права на показ картины Эльдара Рязанова.

    «Иронию судьбы» можно будет посмотреть на «России 1». Об этом сообщила представитель ВГТРК Виктория Артюнова. Пустое место в новогодней сетке Первого канала займут «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».

    «А салат Оливье еще не отменили?»: россияне высмеяли отмену показа «Иронии судьбы» на Первом

    Российские интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к такой неожиданной новости. Отметим, что Первый канал транслировал «Иронию судьбы» с 31 декабря 2007 года. До этого фильм по очереди «гостил» в новогодней сетке НТВ, Тв-6 и других каналов.

    «На Первом Бузова с Киркоровым и Басковым развлекут…», — заверил обеспокоенных российских зрителей один из юзеров.

    «Ну значит НГ на Первом не будет..ибо смотреть современные шоу невыносимо скучно...», — расстроился другой.

    «Слава Богу! Достали уже: крутят все новогодние праздники по всем каналам», — обрадовался третий.

    Некоторые пользователи не удержались от шуток, услышав новость об отмене «Иронии судьбы»:

    «А почему бы не забацать концерт «Ленинграда» на Первом?»

    «А салат Оливье еще не отменили?»

    Автор: Дима Оленин
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    #новый год #ирония судьбы
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