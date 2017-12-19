«А салат Оливье еще не отменили?»: россияне высмеяли отмену показа «Иронии судьбы» на Первом

Москва, 19 декабря. Первый канал впервые за 10 лет отказался от показа традиционного новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Причина проста — в этом году у телеканала истекают права на показ картины Эльдара Рязанова.

«Иронию судьбы» можно будет посмотреть на «России 1». Об этом сообщила представитель ВГТРК Виктория Артюнова. Пустое место в новогодней сетке Первого канала займут «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница».

Российские интернет-пользователи не смогли остаться равнодушными к такой неожиданной новости. Отметим, что Первый канал транслировал «Иронию судьбы» с 31 декабря 2007 года. До этого фильм по очереди «гостил» в новогодней сетке НТВ, Тв-6 и других каналов.

«На Первом Бузова с Киркоровым и Басковым развлекут…», — заверил обеспокоенных российских зрителей один из юзеров.

«Ну значит НГ на Первом не будет..ибо смотреть современные шоу невыносимо скучно...», — расстроился другой.

«Слава Богу! Достали уже: крутят все новогодние праздники по всем каналам», — обрадовался третий.

Некоторые пользователи не удержались от шуток, услышав новость об отмене «Иронии судьбы»:

«А почему бы не забацать концерт «Ленинграда» на Первом?»