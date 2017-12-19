Ставший «мишенью» боевиков в Сети политолог рассказал, как «переломить хребет террору»

После победы России в Сирии в Интернете началась небывалая активность скрытых ячеек террористов, которые при помощи социальных сетей и мессенджеров координируют свои действия и планируют теракты на территории Российской Федерации. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал политический аналитик и главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

Обычно, в работе подпольных террористических ячеек задействованы целые цепочки людей, поэтому вероятность того, что кого-то из боевиков уже ведут российские силовики (то есть прослушивают телефоны, проводят наблюдение), достаточно велика. Однако сейчас, когда руководство бандформирований, по сути, дало зеленый свет самостоятельнму планированию терактов, работа силовиков значительно усложнилась.

В настоящее время главари международных террористических организаций ориентируют рядовых боевиков на убийство гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов. И Руслан Осташко уже столкнулся с подобным.

«Я на своем опыте могу сказать, что достаточно много освещал деятельность ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) в Сирии. В том числе, я связывался с людьми, которые работают на той стороне умеренной оппозиции: это бывшие наши студенты, бывшие граждане Советского Союза. И могу сказать, что в соцсетях против меня ведется активная работа. Меня называют «рупором противников ислама». Эта информация публично не освещается, но я написал заявление в МВД и ФСБ», — говорит эксперт.

По его словам, в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере «Телеграмм» создано несколько групп и чатов, в которых администраторы разместили фотографии, личные данные политолога и призвали к его физическому уничтожению.

«Это группы и чаты, причем они не блокируются администрацией пабликов. Я также допускаю, что помимо меня могут быть и другие люди, которых террористы выбрали в качестве целей. Можно ли людей, призывающих к такому насилию, назвать террористами в классическом понимании, я не знаю, но вполне возможно, что так координируются так называемые автономные группы боевиков. И по-хорошему, такие группы надо блокировать, админов надо вычислять, а членов подполья арестовывать, так как идут прямые призывы к убийству», — уверен аналитик.

Однако российские спецслужбы оказались в очень невыгодном положении, так как любые упоминания о необходимости блокировок групп в социальных сетях, о прослушивании телефонов террористов и выдаче информации о пользователях, встречают у рядовых граждан и особенно либеральной элиты неприязнь и отторжение.

«Это объясняется тем, что таким образом оказывается давление на свободу слова, давление на оппозицию, хотя по большому счету никакого давления нет. Мой конкретный случай — это информация, которая открыто лежит в Интернете. Она никем не модерируется и не удаляется. Висит моя фотография, мои данные и призывы к моему убийству. Для того, чтобы спецслужбы заблокировали эту страницу, вычислили этих людей, им нужно делать в либеральной, рукопожатной среде непопулярные действия, но лично меня это мало заботит, потому что я должен думать о своей жизни», — сообщает Руслан Осташко.

Усиление активности террористов в Интернете главный редактор Politrussia связывает с усилением авторитета Российской Федерации на международной арене, что очень невыгодно ее западным партнерам. Особенно в преддверии президентских выборов.

«Бороться с «автономным джихадом» крайне сложно из-за действия небольших групп, которые не имеют внешнего централизованного управления. Контакты с руководством боевиков происходят очень редко, поэтому это все направлено на то, чтобы в преддверии президентских выборов подорвать авторитет действующего главы государства. Тут стоило бы вспомнить, как взрывали высотки в Москве — тогда же реально рейтинги политиков очень сильно просели, но ввиду успешной антитеррористической операции в Чечне, да — погибло очень много наших ребят, но мы смогли переломить хребет террору. Нам удалось нивелировать политический эффект терроризма», — поясняет ситуацию собеседник ФАН.

Однако сегодня, по мнению Осташко, у России нет видимого внешнего фронта борьбы с терроризмом. А это означает, что будет тяжело нивелировать возможные теракты в стране. Тем не менее, мы можем вести борьбу с проявлением радикального исламизма в Сети.

«Все общение и координация боевиков происходит через Сеть, поэтому нам нужно плевать на все вопли либералов о свободе слова, брать Интернет под контроль и бороться с террористами на ранних стадиях: выявлять, ловить их, арестовывать или уничтожать. Нужно бороться с «автономным джихадом» и использовать для этого опыт США, где АНБ (Агентство национальной безопасности — прим. ред.) негласно контролирует всю Сеть. Кстати, там призывы к убийству, как это происходит в моем случае, недопустимы», — заключил политолог.

Напомним, во вторник, 19 декабря, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что боевики различных террористических организаций меняют схему работы и опираются на тактику «автономного джихада».

1 Организация запрещена на территории РФ.