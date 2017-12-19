Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин: Россия разделяет настрой Сербии на поддержание политического диалога
Общество
Ставший «мишенью» боевиков в Сети политолог рассказал, как «переломить хребет террору»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ставший «мишенью» боевиков в Сети политолог рассказал, как «переломить хребет террору»

    17:25  19 Декабря 2017  /обновлено: 18:04  19 Декабря 2017
    97

    Ставший «мишенью» боевиков в Сети политолог рассказал, как «переломить хребет террору»

    После победы России в Сирии в Интернете началась небывалая активность скрытых ячеек террористов, которые при помощи социальных сетей и мессенджеров координируют свои действия и планируют теракты на территории Российской Федерации. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал политический аналитик и главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко.

    Обычно, в работе подпольных террористических ячеек задействованы целые цепочки людей, поэтому вероятность того, что кого-то из боевиков уже ведут российские силовики (то есть прослушивают телефоны, проводят наблюдение), достаточно велика. Однако сейчас, когда руководство бандформирований, по сути, дало зеленый свет самостоятельнму планированию терактов, работа силовиков значительно усложнилась.

    Террористы в Сирии

    В настоящее время главари международных террористических организаций ориентируют рядовых боевиков на убийство гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов. И Руслан Осташко уже столкнулся с подобным.

    «Я на своем опыте могу сказать, что достаточно много освещал деятельность ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) в Сирии. В том числе, я связывался с людьми, которые работают на той стороне умеренной оппозиции: это бывшие наши студенты, бывшие граждане Советского Союза. И могу сказать, что в соцсетях против меня ведется активная работа. Меня называют «рупором противников ислама». Эта информация публично не освещается, но я написал заявление в МВД и ФСБ», — говорит эксперт.

    По его словам, в социальной сети «ВКонтакте» и в мессенджере «Телеграмм» создано несколько групп и чатов, в которых администраторы разместили фотографии, личные данные политолога и призвали к его физическому уничтожению.

    «Это группы и чаты, причем они не блокируются администрацией пабликов. Я также допускаю, что помимо меня могут быть и другие люди, которых террористы выбрали в качестве целей. Можно ли людей, призывающих к такому насилию, назвать террористами в классическом понимании, я не знаю, но вполне возможно, что так координируются так называемые автономные группы боевиков. И по-хорошему, такие группы надо блокировать, админов надо вычислять, а членов подполья арестовывать, так как идут прямые призывы к убийству», — уверен аналитик.

    Подтверждение угроз

    Однако российские спецслужбы оказались в очень невыгодном положении, так как любые упоминания о необходимости блокировок групп в социальных сетях, о прослушивании телефонов террористов и выдаче информации о пользователях, встречают у рядовых граждан и особенно либеральной элиты неприязнь и отторжение.

    «Это объясняется тем, что таким образом оказывается давление на свободу слова, давление на оппозицию, хотя по большому счету никакого давления нет. Мой конкретный случай — это информация, которая открыто лежит в Интернете. Она никем не модерируется и не удаляется. Висит моя фотография, мои данные и призывы к моему убийству. Для того, чтобы спецслужбы заблокировали эту страницу, вычислили этих людей, им нужно делать в либеральной, рукопожатной среде непопулярные действия, но лично меня это мало заботит, потому что я должен думать о своей жизни», — сообщает Руслан Осташко.

    ВКС РФ в Сирии

    Усиление активности террористов в Интернете главный редактор Politrussia связывает с усилением авторитета Российской Федерации на международной арене, что очень невыгодно ее западным партнерам. Особенно в преддверии президентских выборов.

    «Бороться с «автономным джихадом» крайне сложно из-за действия небольших групп, которые не имеют внешнего централизованного управления. Контакты с руководством боевиков происходят очень редко, поэтому это все направлено на то, чтобы в преддверии президентских выборов подорвать авторитет действующего главы государства. Тут стоило бы вспомнить, как взрывали высотки в Москве — тогда же реально рейтинги политиков очень сильно просели, но ввиду успешной антитеррористической операции в Чечне, да — погибло очень много наших ребят, но мы смогли переломить хребет террору. Нам удалось нивелировать политический эффект терроризма», — поясняет ситуацию собеседник ФАН.

    Руслан Осташко рассказал, как контроль Интернета позволит бороться с терроризмом

    Однако сегодня, по мнению Осташко, у России нет видимого внешнего фронта борьбы с терроризмом. А это означает, что будет тяжело нивелировать возможные теракты в стране. Тем не менее, мы можем вести борьбу с проявлением радикального исламизма в Сети.

    «Все общение и координация боевиков происходит через Сеть, поэтому нам нужно плевать на все вопли либералов о свободе слова, брать Интернет под контроль и бороться с террористами на ранних стадиях: выявлять, ловить их, арестовывать или уничтожать. Нужно бороться с «автономным джихадом» и использовать для этого опыт США, где АНБ (Агентство национальной безопасности — прим. ред.) негласно контролирует всю Сеть. Кстати, там призывы к убийству, как это происходит в моем случае, недопустимы», — заключил политолог.

    Напомним, во вторник, 19 декабря, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что боевики различных террористических организаций меняют схему работы и опираются на тактику «автономного джихада».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть