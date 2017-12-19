Онищенко: Россельхознадзор поставил под угрозу продовольственную безопасность РФ

Новые вспышки африканской чумы свиней на днях зарегистрированы на территории Крыма, Чувашии, Волгоградской и Калининградской областей. Там будут произведены забой поголовья свиней и его утилизация. По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, если бы не действия Россельхознадзора, потерь и проблем можно бы было избежать.

По словам Геннадия Онищенко, из-за вынужденного уничтожения мяса жители многих российских регионов недополучат очень важный компонент питания — белок, а недобор мясных продуктов в потребительской корзине населения несет не только сугубо экономические потери, но и огромные потери состояния здоровья граждан.

«В этой связи мне бы хотелось дать оценку деятельности Россельхознадзора, который на протяжении почти десяти лет занимается лишь констатацией фактов и демонстрирует свою несостоятельность. Я помню, как в СССР на территории Николаевской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, которую тоже завезли из-за рубежа. С помощью высочайших мер эта вспышка была подавлена и купирована в течение одного сезона. А сегодня мы имеем распространение АЧС далеко за пределы естественного ареала — даже в Мурманской области, я уж не говорю про европейскую часть и юг России», — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По мнению Геннадия Онищенко, несостоятельность Россельхознадзора проявляется в том, что «он растратил свой кадровый потенциал, на сегодняшний день практически не имеет лабораторной базы, его центральный аппарат сосредоточен на поездках за рубеж, так называемых оценках зарубежных предприятий, которые ничего общего не имеют ни с положениями, ни с надзорными функциями ведомства».

«Не имея ничего, Россельхознадзор постоянно вмешивается в компетенцию других надзоров. Дело дошло до того, что он претендует на проверку готовых продуктов питания, изготавливаемых на предприятиях общественного питания, в детских дошкольных учреждениях, школах и даже дает оценку шпротам, что не соответствует самому смыслу деятельности ведомства. И все это происходит при поддержке министерства сельского хозяйства, которое мирится с огромными потерями нашей страны, нашей экономики и здоровья населения, недополучающего дешевых продуктов питания», — возмутился экс-глава Роспотребнадзора.

Геннадий Онищенко также отметил, что Россельхознадзор «периодически сотрясает воображение граждан всякими легендами, называя виновными в неудачах всех, кроме себя».

«Чего стоят его басни о том, что нужно запретить производить свиней в подворьях? Это мне напоминает период, когда Хрущев запрещал жителям села вести домашнее хозяйство, заставляя их после работы ходить в библиотеку, а мясные продукты покупать в магазинах. А рассказы Россельхознадзора о том, что во всем виноваты дикие кабаны, и нужно уничтожить все их поголовье, которые я слышу на протяжении пяти последних лет? Это все те же басни! Ведь дикие кабаны на европейской части России были всегда и, тем не менее, вопросы нераспространения африканской чумы свиней решались», — отметил депутат.

Он уверен, что сегодня проблема стоит остро, как никогда.