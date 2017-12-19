Сирия: после разгрома террористов Иран может заняться США

Американский публицист и политолог Пол Крейг Робертс опубликовал на своем сайте статью, посвященную перспективам Соединенных Штатов Америки в Сирии. По его мнению, в САР могут повториться события 1983-го года, когда сотни американских морских пехотинцев и французских десантников погибли вследствие двойного теракта террористов-смертников в Бейруте, после чего американские войска вынуждены были спешно покинуть страну.

В доказательство этого тезиса американский публицист напоминает недавние заявления одного из военачальников «Корпуса Стражей Исламской Революции» (КСИР) Касема Сулеймани, который, по некоторым данным, через посредника из России передал главе командования войск США в Сирии сообщение, посоветовав ему вывести все американские силы с сирийской территории вплоть до последнего солдата, иначе «откроются врата ада»:

«Моё послание американскому военному командованию: когда битва против ИГИЛ1* («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) закончится, ни одного американского солдата в Сирии не потерпят. Я советую вам уйти по собственной воле, иначе вы будете вынуждены это сделать».

Пол Крейг Робертс также приводит информацию о том, что директор ЦРУ Майк Помпео направил Сулеймани письмо, в котором выразил свою обеспокоенность по поводу намерений Ирана атаковать американские войска, заявив, что Вашингтон привлечет «Сулеймани и Иран к ответственности за любую атаку». Однако военачальник КСИР отказался даже принимать письмо, так как ему больше нечего добавить.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) в первую очередь отметил, что Соединенные Штаты Америки найдут еще тысячу причин, которые будут характеризовать необходимость нахождения американских военнослужащих в Сирии:

«Они протянут это и в Организации Объединенных Наций и будут артикулировать это в медиапространстве. Но не это опасность для Соединенных Штатов, они на самом деле боятся открытых вооруженных действий со стороны Корпуса Стражей Исламской Революции». Им приходится здесь быть начеку. С той политикой, которую проводит администрация Трампа, когда США разрывают и выходят в одностороннем порядке из ядерной сделки, что серьезно вредит Ирану, поэтому Иран занял позицию чрезвычайно жесткую по отношению к Соединенным Штатам Америки».

Эксперт обратил внимание, что общая атмосфера, которая сложилась на Ближнем Востоке после заявления Трампа о том, что Иерусалим является столицей Израиля, и что США переносят свою дипмиссию из Тель-Авива в Иерусалим, серьезно дестабилизировала ситуацию на Ближнем Востоке:

«Арабский мир проводит «дни гнева». Соединенные Штаты Америки оказались в изоляции, когда в Совете Безопасности ООН заблокировали резолюцию. Они оказались одни. 14 человек голосовали за совершенно другую резолюцию. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки раскачивают лодку на Ближнем Востоке довольно основательно. Это не исключает и то, что Вашингтон заставит зачерпнуть воды в эту лодку и Иран».

Наш собеседник пояснил, что имеет в виду возможные атаки на американских военнослужащих:

«В Сирии их около двух тысяч на одиннадцати базах, и, конечно, это довольно крупные мишени для атаки. У Ирана есть такая возможность, потому что его силы также находятся на территории Сирии. Так что не исключено, что после таких активных действий Соединенные Штаты Америки примут радикальные меры: либо уйдут, что скорее всего, либо начнут увеличивать свой военный потенциал и наращивать группировку в Сирии. Поэтому надо в ближайшее время ждать обострения ситуации».

Эксперт считает наиболее вероятным то, что Соединенные Штаты все-таки уйдут из Сирии:

«Потому что официальный Дамаск — против, Турция — против, Иран — против, Россия — не поддерживает нахождение Соединенных Штатов в Сирии. Также как Хейли осталась одна в Организации Объединенных Наций, блокируя резолюцию, так и здесь может оказаться, что и Саудовская Аравия не поддержит Соединенные Штаты Америки, и им придется ретироваться. Если США уйдут из Сирии — это только стабилизирует ситуацию. Но американцы не любят уходить, они любят об этом только заявлять».

1 Организация запрещена на территории РФ.