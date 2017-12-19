Сирия: на завод в провинции Хама прибыла первая партия хлопка из Хасаки

Хама, 19 декабря. На хлопкоочистительный завод в пригороде Хамы прибыла партия из 375 тонн хлопка-сырца.

Директор хлопкоочистительного предприятия, расположенного в пригороде Хамы Аль-Фида, сообщил сирийскому информационному агентству «САНА» что первая партия хлопка уже пошла в переработку. Хишам Аль-Курди отметил, что ранее завод получил 1468 тонн сырья из провинции Дейр-эз-Зор и 941 тонну из провинции Ракка.

Руководитель предприятия подчеркнул, что сейчас восточные провинции Сирии регулярно снабжают сырьем хлопкоочистительный завод в Хаме. Аль-Курди рассказал, что мощности производства позволяют получить из 900 тонн хлопка-сырца 300 тонн волокна, 550 тонн промышленных семян, а также второстепенные остатки.