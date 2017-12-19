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Политика
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Россия
Путин: Идея создания ОНФ превратилась в широкий общенародный проект
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    Путин: Идея создания ОНФ превратилась в широкий общенародный проект

    14:34  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:33  19 Декабря 2017
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    Путин: Идея создания ОНФ превратилась в широкий общенародный проект

    Москва, 19 декабря. Идея создания Общероссийского народного фронта превратилась в широкий общенародный проект, заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговом форуме ОНФ в Москве.

    Глава государства подчеркнул, что «стремление работать для общего блага, заботиться о судьбе страны, о ее будущем — самая надежная основа для успешного решения стоящих перед нами задач».

    «Мне очень приятно отметить, сейчас только тоже об этом говорил, что вот сама идея создания Общероссийского народного фронта, она не выродилась в какую-то, извините, ерунду», — сказал Путин.

    По его словам, идея создания ОНФ  превратилась в широкий общенародный проект, который откликается на самые насущные вопросы и проблемы в стране.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #онф
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