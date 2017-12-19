Российские паралимпийцы рассказали об унижениях на этапе Кубка мира в Канаде

Москва, 19 декабря. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова рассказала, с какими унижениями пришлось столкнуться российским спортсменам на этапе Кубка мира в Канаде.

По словам Громовой, российская команда столкнулась с непростым отношением к себе со стороны иностранных спортсменов и тренеров, передает «Р-Спорт». Так, тренера не допустили на трассу, она не могла находиться рядом со спортсменами и наблюдала все со стороны.

Иностранные коллеги избегали общения с российскими спортсменами и тренерами.

«Некоторые тренеры и спортсмены не здоровались со мной, даже те, кого я считала друзьями», — рассказала Громова.

Также Громова рассказала, что перед выступлением российскую команду заставили подписать специальные документы, согласно которым слово «Россия» не должно упоминаться спортсменами нигде, в том числе в соцсетях.

Соревнования, в программу которых были включены по три дисциплины в лыжных гонках и биатлоне для лиц с ПОДА и нарушением зрения, прошли с 8 по 18 декабря. Спортсмены сборной России выступили в статусе нейтральных паратлетов. Российские спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 25 золотых, 26 серебряных и 19 бронзовых медалей.