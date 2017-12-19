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Политика
Макрон заявил, что ИГ в Сирии сможет уничтожить только коалиция
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    Макрон заявил, что ИГ в Сирии сможет уничтожить только коалиция

    14:54  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  19 Декабря 2017
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    Макрон: Только международная коалиция может победить ИГ в Сирии

    Париж, 19 декабря. Только международная коалиция может уничтожить ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

    По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже Макрон сообщил, что считает только международную коалицию во главе с США последовательной в борьбе с террористами. Все остальные стороны, противостоящие ИГ (запрещена в РФ) французский президент назвал «двусмысленными» и якобы борющимися не с терроризмом, а с оппозицией, пишет РИА Новости.

    «Если кто и сможет до конца февраля одержать победу над ИГ, то это международная коалиция», — сказал он.

    Макрон: Только международная коалиция может победить ИГ в Сирии

    Кроме того, Макрон заявил, что считает единственным врагом сирийского народа президента САР Башара Асада.

    «Если мы хотим при помощи политического процесса построить устойчивый мир в Сирии, мы должны собрать за столом переговоров все стороны и сделать переходный период», — добавил он.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ в связи с разгромом боевиков начать вывод российских войск из Сирии, отметив, что российские военнослужащие блестяще справились с поставленными задачами и помогли сохранить целостность и независимость САР. Позже американский лидер Дональд Трамп также признал, что победа над ИГ (запрещена в РФ) одержана. Однако Пентагон заявлял, что собирается сохранить военное присутствие в САР.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #франция #международная коалиция
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