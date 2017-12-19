Путин сожалеет о том, что в России мало интересуются культурой

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин выразил сожаление о том, что в стране мало людей интересуется культурой.

В Москве накануне стартовал «Форум действий» ОНФ, в ходе которого глава государства ознакомился с результатами Всероссийского конкурса молодежных работ «Образ будущего страны». После изучения статистики по темам работ, Путин выразил сожаление о том, что в стране мало интересуются культурой.

«Эта статистика должна заставить нас задуматься на тему о том, что и как мы делаем в какой сфере», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что большинство участников заинтересованы в образовании, однако лишь 1% школьников и студентов обратили внимание на вопросы культуры.

«Значит, мы в чем-то не дорабатываем», — добавил Путин.

Глава государства отметил важность культурного развития страны, поскольку из этого складывается самоидентификация россиян.