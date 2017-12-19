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Путин сожалеет о том, что в России мало интересуются культурой
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    Путин сожалеет о том, что в России мало интересуются культурой

    14:29  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:39  19 Декабря 2017
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    Путин сожалеет о том, что в России мало интересуются культурой

    Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин выразил сожаление о том, что в стране мало людей интересуется культурой.

    В Москве накануне стартовал «Форум действий» ОНФ, в ходе которого глава государства ознакомился с результатами Всероссийского конкурса молодежных работ «Образ будущего страны». После изучения статистики по темам работ, Путин выразил сожаление о том, что в стране мало интересуются культурой. 

    «Эта статистика должна заставить нас задуматься на тему о том, что и как мы делаем в какой сфере», — сказал российский лидер. 

    Президент отметил, что большинство участников заинтересованы в образовании, однако лишь 1% школьников и студентов обратили внимание на вопросы культуры. 

    «Значит, мы в чем-то не дорабатываем», — добавил Путин.

    Глава государства отметил важность культурного развития страны, поскольку из этого складывается самоидентификация россиян.

    Путин сожалеет о том, что в России мало интересуются культурой

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #культура #онф
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