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Политика
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Россия
РФ должна достойно ответить на судьбоносные вызовы — Путин
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    РФ должна достойно ответить на судьбоносные вызовы — Путин

    14:36  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  19 Декабря 2017
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    РФ должна достойно ответить на судьбоносные вызовы — Путин

    Москва, 19 декабря. Россия не может отгораживаться от мировых тенденций и должна достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

    «Нам еще очень много предстоит сделать, прежде всего, ради благополучия граждан, ради того, чтобы преодолеть бедность и неравенство, а уровень этих проблем пока еще, к сожалению, очень высок. Мы должны достойно ответить на судьбоносные, исторические вызовы», — подчеркнул президент.

    Среди таких вызовов  — развитие Сибири, Арктики, Дальнего Востока и других регионов страны, создание новой экономики России и сбережение и преумножение народа, отметил российский лидер. Вызовом будущего он назвал переворот в образовании, медицинских технологиях, а также в технологиях в широком смысле этого слова. Путин заявил, что Россия не намерена отгораживаться от мировых тенденций или следовать за кем-либо — «это не наш выбор».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #россия #вызовы
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