Первый канал впервые за 10 лет не покажет «Иронию судьбы» на Новый год

Москва, 19 декабря. Советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые за 10 лет не покажут на Первом канале в новогоднюю ночь.

По словам представителя ВГТРК Виктории Артюновой, трансляцией ленты займется «Россия 1».

Напомним, что Первый канал показывал самый новогодний фильм Эльдара Рязанова с 2007 года, до этого «Ирония судьбы» появлялась на разных телеканалах, начиная от НТВ.

Как сообщила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, телеканал отказался от показа фильма из-за истечения авторских прав. Место «Иронии судьбы» в новогоднем эфире телеканала займут «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», передает «Лента.ру».