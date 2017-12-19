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Первый канал впервые за 10 лет не покажет «Иронию судьбы» на Новый год
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    Первый канал впервые за 10 лет не покажет «Иронию судьбы» на Новый год

    14:36  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:36  19 Декабря 2017
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    Первый канал впервые за 10 лет не покажет «Иронию судьбы» на Новый год

    Москва, 19 декабря. Советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» впервые за 10 лет не покажут на Первом канале в новогоднюю ночь.

    По словам представителя ВГТРК Виктории Артюновой, трансляцией ленты займется «Россия 1».

    Напомним, что  Первый канал показывал самый новогодний фильм Эльдара Рязанова с 2007 года, до этого «Ирония судьбы» появлялась на разных телеканалах, начиная от НТВ.

    Первый канал впервые за 10 лет не покажет «Иронию судьбы» на Новый год

    Как сообщила пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова, телеканал отказался от показа фильма из-за истечения авторских прав. Место «Иронии судьбы» в новогоднем эфире телеканала займут «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», передает «Лента.ру».

    Автор: Дима Оленин
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    #первый канал #новый год #ирония судьбы
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