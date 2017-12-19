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ПВО перехватила ракету, запущенную хуситами по королевскому дворцу в Эр-Рияде
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    ПВО перехватила ракету, запущенную хуситами по королевскому дворцу в Эр-Рияде

    14:29  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:30  19 Декабря 2017
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    ПВО перехватила ракету, запущенную хуситами по королевскому дворцу в Эр-Рияде

    Эр-Рияд, 19 декабря. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, которую по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду выпустили йеменские мятежники-хуситы.

    Целью атаки был королевский дворец в Эр-Рияде. Ранее хуситы объявили о запуске  баллистической ракеты в направлении королевской резиденции.

    Ракета была перехвачена. Пострадавших в результате инцидента нет. По информации телеканала «Скай ньюс — Арабия», ракету удалось сбить к югу от саудовской столицы.

    Ранее появилась информация, что в столице Саудовской Аравии прогремел взрыв.

    Автор: Федор Веснин
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    #взрыв #ракета #эр-рияд #пво
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