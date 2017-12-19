ПВО перехватила ракету, запущенную хуситами по королевскому дворцу в Эр-Рияде

Эр-Рияд, 19 декабря. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, которую по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду выпустили йеменские мятежники-хуситы.

Целью атаки был королевский дворец в Эр-Рияде. Ранее хуситы объявили о запуске баллистической ракеты в направлении королевской резиденции.

Ракета была перехвачена. Пострадавших в результате инцидента нет. По информации телеканала «Скай ньюс — Арабия», ракету удалось сбить к югу от саудовской столицы.

Ранее появилась информация, что в столице Саудовской Аравии прогремел взрыв.