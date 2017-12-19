Путин призвал РФ беречь свою государственность и свободу

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Об этом глава государства заявил во время выступления на «Форуме действий» ОНФ.

«Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились», — сказал Путин.

По словам президента, сильная и уверенная Россия нужна абсолютно всем, однако «все зависит от нас». Он также поблагодарил всех собравшихся за поддержку.

Глава государства также призвал помнить о том, что РФ прошла через многие сложные периоды в своей истории в прошлом веке. Страна пережила революции, войны и кардинальное изменение всего жизненного уклада.