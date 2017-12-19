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Политика
Путин призвал РФ беречь свою государственность и свободу
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    Путин призвал РФ беречь свою государственность и свободу

    14:16  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:41  19 Декабря 2017
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    Путин призвал РФ беречь свою государственность и свободу

    Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ должна беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Об этом глава государства заявил во время выступления на «Форуме действий» ОНФ.

    «Сегодня мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь все, даже то скромное, что мы уже добились», — сказал Путин.

    По словам президента, сильная и уверенная Россия нужна абсолютно всем, однако «все зависит от нас». Он также поблагодарил всех собравшихся за поддержку.

    Глава государства также призвал помнить о том, что РФ прошла через многие сложные периоды в своей истории в прошлом веке. Страна пережила революции, войны и кардинальное изменение всего жизненного уклада.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #онф
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