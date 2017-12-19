Путин: После развала СССР никто не помогал, но России это не надо
Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, чтопосле развала СССР Москва слышала много сладких речей, однако реально никто не помогал, но нашей стране это и не надо.
«После развала СССР мы слышали много сладких речей, однако реально никто не помогал, но России это и не надо», — подчеркнул глава государства, выступая на форуме ОНФ «Россия, устремленная в будущее».
Глава государства напомнил, как РФ восстанавливала свою независимость.
«Мы строили новую страну, восстанавливали сильную независимую Россию, мы научились твердо отстаивать свои интересы, осознали мощь и непрерывность нашей общей истории, ценность своих достижений, надежность своей сплоченности», — сказал Путин.
При этом он заметил, что еще «очень многое предстоит сделать».