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Путин: Мы сохранили целостность России и прошли сложный путь обновления
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    Путин: Мы сохранили целостность России и прошли сложный путь обновления

    14:17  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  19 Декабря 2017
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    Путин: Россия сохранила целостность и суверенитет

    Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не только сохранила целостность и суверенитет, но и совершила прорывы по важным направлениям. Об этом глава государства сообщил в ходе форума ОНФ.

    «Мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только удачно прошли сложный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития», — подчеркнул Путин. 

    Президент России отметил прорывы в экономической отрасли, в социальной сфере, а также в обеспечении обороноспособности государства.

    Путин: Мы сохранили целостность России и прошли сложный путь обновления

    «Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед», — добавил лидер России. 

    Также Путин заявил, что Россия не должна сбиваться с выстроенного маршрута. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия
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