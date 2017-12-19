Путин: Мы сохранили целостность России и прошли сложный путь обновления

Москва, 19 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не только сохранила целостность и суверенитет, но и совершила прорывы по важным направлениям. Об этом глава государства сообщил в ходе форума ОНФ.

«Мы не только сохранили целостность и суверенитет России, не только удачно прошли сложный путь обновления, но и совершили настоящие прорывы по важнейшим направлениям развития», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил прорывы в экономической отрасли, в социальной сфере, а также в обеспечении обороноспособности государства.

«Создали мощную базу, резервы, современный потенциал для дальнейшего уверенного движения вперед», — добавил лидер России.

Также Путин заявил, что Россия не должна сбиваться с выстроенного маршрута.

Владимир Путин. Биография