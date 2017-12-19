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Политика
Россия не должна сбиваться с избранного курса — Путин
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    Россия не должна сбиваться с избранного курса — Путин

    14:17  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  19 Декабря 2017
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    Россия не должна сбиваться с избранного курса — Путин

    Москва, 19 декабря. Россия не должна сбиваться с избранного курса, иначе стране придется все начинать с нуля, заявил президент России Владимир Путин.

    Во время выступления на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта глава государства призвал россиян продолжать двигаться по заданному курсу.

    «России нельзя оступиться, — констатировал Путин, — нельзя сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с нуля».

    Путин напомнил, что страна прошла через многие сложные периоды в своей истории в прошлом веке. Также во время своего выступления российский лидер заявил, что страна должна беречь свою государственность и свободу, а также стабильность и согласие в обществе.

    Россия не должна сбиваться с избранного курса — Путин

    Президент поблагодарил также всех собравшихся за поддержку. Он подчеркнул, что сделать Россию сильной и уверенной могут только сами россияне.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #курс
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