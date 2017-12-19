Москва, 19 декабря. Россия не должна сбиваться с избранного курса, иначе стране придется все начинать с нуля, заявил президент России Владимир Путин.

Во время выступления на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта глава государства призвал россиян продолжать двигаться по заданному курсу.

«России нельзя оступиться, — констатировал Путин, — нельзя сбиться с выбранного курса, иначе вновь придется все начинать практически с нуля».

Путин напомнил, что страна прошла через многие сложные периоды в своей истории в прошлом веке. Также во время своего выступления российский лидер заявил, что страна должна беречь свою государственность и свободу, а также стабильность и согласие в обществе.

Президент поблагодарил также всех собравшихся за поддержку. Он подчеркнул, что сделать Россию сильной и уверенной могут только сами россияне.