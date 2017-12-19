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Россия
Путин: У России есть все возможности, чтобы восстановить свое лидерство
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    Путин: У России есть все возможности, чтобы восстановить свое лидерство

    14:14  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  19 Декабря 2017
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    Путин: У России есть все возможности, чтобы прорваться к новым компетенциям

    Москва, 19 декабря. У России есть все возможности, чтобы восстановить свое лидерство и прорваться к новым компетенциям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта. 

    «У нас есть все возможности, и мы это уже во многом сделали, восстановить те компетенции, где мы безусловными лидерами были всегда. И мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нужны нам для развития», — отметил Путин.

    Российский лидер подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что у россиян получится быть лидерами в знаниях, интеллекте, в социальном и культурном развитии.

    Путин также напомнил про вызовы будущего, переворот в медицинских технологиях, в образовании. Президент отметил, что РФ не собирается отгораживаться от мировых тенденций или пытаться слепо следовать за кем-то. 

    Россия должна сохранить уникальность и всегда опираться в первую очередь на свои лучшие традиции, подытожил российский лидер. 

    Автор: Федор Веснин
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