Москва, 19 декабря. У России есть все возможности, чтобы восстановить свое лидерство и прорваться к новым компетенциям. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта.

«У нас есть все возможности, и мы это уже во многом сделали, восстановить те компетенции, где мы безусловными лидерами были всегда. И мы обязательно прорвемся к новым компетенциям, которые нужны нам для развития», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что у россиян получится быть лидерами в знаниях, интеллекте, в социальном и культурном развитии.

Путин также напомнил про вызовы будущего, переворот в медицинских технологиях, в образовании. Президент отметил, что РФ не собирается отгораживаться от мировых тенденций или пытаться слепо следовать за кем-то.

Россия должна сохранить уникальность и всегда опираться в первую очередь на свои лучшие традиции, подытожил российский лидер.