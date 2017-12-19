Пока не сожжены мосты: Додон рассчитывает на детальную дискуссию с Путиным

Кишинев, 19 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон надеется детально обсудить с главой РФ Владимиром Путиным выход из ситуации, сложившейся после временного отзыва молдавского посла из России.

«Надеюсь на детальную и обстоятельную дискуссию с Владимиром Путиным по всему спектру вопросов и выходу из этой ситуации», — приводит слова Додона РИА Новости.

Как отметил Додон, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла из РФ в Кишинев на неопределенный срок для консультаций в преддверии неформального саммита лидеров стран СНГ, на который планирует приехать и молдавский президент. Додон расценивает такие действия правительства как провокацию. Он заявил, что эта провокация не заставит его отказаться от визита в Москву 26 декабря.

Президент Молдавии также отметил, что на встрече с Путиным собирается всесторонне обсудить двусторонние отношения государств и сопутствующие этому проблемы, отметив, что молдавский народ хочет и ждет возобновления сотрудничества с Россией.

«Считаю, что пока не поздно и не сожгли полностью все мосты между нашими странами, нужно выходить из всей этой ситуации и возобновить плодотворное сотрудничество по всем направлениям. Народ Молдавии этого хочет и ждет», — подчеркнул Додон.

Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал неформальный саммит глав СНГ в минувший четверг, 14 декабря, на большой пресс-конференции.