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Путин отметил взаимодействие России и Сербии в сфере транспортной инфраструктуры
Политика
Пока не сожжены мосты: Додон рассчитывает на детальную дискуссию с Путиным
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    Пока не сожжены мосты: Додон рассчитывает на детальную дискуссию с Путиным

    14:28  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:29  19 Декабря 2017
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    Пока не сожжены мосты: Додон рассчитывает на детальную дискуссию с Путиным

    Кишинев, 19 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон надеется детально обсудить с главой РФ Владимиром Путиным выход из ситуации, сложившейся после временного отзыва молдавского посла из России.

    «Надеюсь на детальную и обстоятельную дискуссию с Владимиром Путиным по всему спектру вопросов и выходу из этой ситуации», — приводит слова Додона РИА Новости.

    Как отметил Додон, министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла из РФ в Кишинев на неопределенный срок для консультаций в преддверии неформального саммита лидеров стран СНГ, на который планирует приехать и молдавский президент. Додон расценивает такие действия правительства как провокацию. Он заявил, что эта провокация не заставит его отказаться от визита в Москву 26 декабря.

    Пока не сожжены мосты: Додон рассчитывает на детальную дискуссию с Путиным

    Президент Молдавии также отметил, что на встрече с Путиным собирается всесторонне обсудить двусторонние отношения государств и сопутствующие этому проблемы, отметив, что молдавский народ хочет и ждет возобновления сотрудничества с Россией.

    «Считаю, что пока не поздно и не сожгли полностью все мосты между нашими странами, нужно выходить из всей этой ситуации и возобновить плодотворное сотрудничество по всем направлениям. Народ Молдавии этого хочет и ждет», — подчеркнул Додон.

    Напомним, президент России Владимир Путин анонсировал неформальный саммит глав СНГ в минувший четверг, 14 декабря, на большой пресс-конференции.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #додон #молдавия
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