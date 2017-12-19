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Общество
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Украина
Грызлов рассказал, как Киев мешал работе российских военных в СЦКК
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    Грызлов рассказал, как Киев мешал работе российских военных в СЦКК

    15:15  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  19 Декабря 2017
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    Грызлов рассказал, как Киев мешал работе российских военных в СЦКК

    Москва, 19 декабря. Деятельность российских военнослужащих в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) помогла предотвратить огромное количество инцидентов и спасти мирных жителей в Донбассе. Об этом во вторник сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов, отвечая на вопрос об отзыве российских представителей из СЦКК. 

    Он напомнил, что российские военные трудились в СЦКК с осени 2014 года, отметив, что в течение трех лет работа была напряженной, но приносила свои плоды.

    «Она (работа — Прим.ред.) помогала предотвратить множество вооруженных инцидентов и провокаций на линии соприкосновения и спасла множество жизней», — подчеркнул Грызлов.

    Грызлов рассказал, как Киев мешал работе российских военных в СЦКК

    Он также добавил, что российские офицеры работали в сложной обстановке, Киев создавал многочисленные преграды, передает ТАСС.

    «Эти препятствия носили, не побоюсь этих слов, мелочный характер… При этом у нас не было иллюзий, что все это делается для того, чтобы максимально затруднить их работу», — подчеркнул он. 

    Грызлов рассказал, как Киев мешал работе российских военных в СЦКК

    Напомним, 17 декабря представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что российские представители СЦКК уедут из Донбасса на следующей неделе. 

    Автор: Дана Балан
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    #днр #россия #донбасс #украина #лнр #сцкк #грызлов
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