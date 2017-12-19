Грызлов рассказал, как Киев мешал работе российских военных в СЦКК

Москва, 19 декабря. Деятельность российских военнослужащих в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) помогла предотвратить огромное количество инцидентов и спасти мирных жителей в Донбассе. Об этом во вторник сообщил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов, отвечая на вопрос об отзыве российских представителей из СЦКК.

Он напомнил, что российские военные трудились в СЦКК с осени 2014 года, отметив, что в течение трех лет работа была напряженной, но приносила свои плоды.

«Она (работа — Прим.ред.) помогала предотвратить множество вооруженных инцидентов и провокаций на линии соприкосновения и спасла множество жизней», — подчеркнул Грызлов.

Он также добавил, что российские офицеры работали в сложной обстановке, Киев создавал многочисленные преграды, передает ТАСС.

«Эти препятствия носили, не побоюсь этих слов, мелочный характер… При этом у нас не было иллюзий, что все это делается для того, чтобы максимально затруднить их работу», — подчеркнул он.

Напомним, 17 декабря представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что российские представители СЦКК уедут из Донбасса на следующей неделе.